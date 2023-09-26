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الأنباء تنشر أسماء 274 مواطنا استدعتهم السكنية لقرعة قسائم في جنوب مدينة سعد العبدالله

9/26/2023 7:22:44 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان

أعلنت
المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية عشر من الضاحية
N3
في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 274 قسيمه بمساحة
400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ. 5/12/2004
وذلك وفقا للمواعيد التالية:

وسيتم توزيع البطاقات يومي الاربعاء والاحد 27 سبتمبر الجاري و 1 اكتوبر المقبل وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 2 اكتوبر 2023 و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 4 اكتوبر 2023 .

وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم
الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت الى ان من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 2/10/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفيما يلي الأسماء :

0001

محمد محسن سعد
العجمى

0002

بدر عبدالله محمد الكندرى

0003

فهد فلاح فهد جامع

0004

عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي

0005

عبدالله نجم عبدالحسين على

0006

مسلط محمد عبيد العتيبى

0007

راشد محمد هرماس
العازمى

0008

طلال سعود غالى زويد

0009

محمد سليمان احمد الحمادي

0010

مشعل لافى صاوى الشمرى

0011

خالد سعود نوار
العتيبى

0012

عادل طلق سعد العازمي

0013

مشعل خلف سعد العازمي

0014

مصلح مطلق مصلح العازمي

0015

سلمان سالم مطلق
المطيرى

0016

محمد عيد شديد مساعد

0017

عادل سعد خشمان العازمي

0018

محمد سيف فهيد
النجدى

0019

يوسف دخيل فلاح
الرشيدى

0020

سالم عيد سالم العميرى

0021

فهد عبدالله فهد الخالدي

0022

حسين مطلق عايد المطيرى

0023

وليد خالد خليفه العازمى

0024

عيد سعد ارتيبان العازمي

0025

مشارى فالح عيد
العازمى

0026

محمود محمد رجا
الرشيدى

0027

عبدالله احمد السيد محمد عبدالله الرفاعي

0028

مشاري محمود عبدالله العبدالله

0029

محمد دغش مسفر عبدالرحمن

0030

راشد خليفه اجليغم العازمي

0031

زايد لافي محمد هادي العازمي

0032

سعد مطر ذعار
مشرف

0033

عمر محمد مصلح المطيري

0034

احمد حمود غنيم الصويلح

0035

فهد سعود عبدالله
المحجان

0036

عادل جواد حمد الشمرى

0037

فيصل سيد محمد حميد القلاف

0038

حسن هادى حسن
العجمى

0039

ناصر مطلق حنيضل
الدجينى

0040

بدر هادى قضيان العازمي

0041

سلطان كميخ فهيد العجمى

0043

مشعل حمود سعود المطيرى

0044

سطام مزيد محمد
الحسيني

0045

عبدالعزيز لافي مبارك العازمي

0046

محمد بجاد متعب الرشيدي

0047

فهد سلمان زيد العازمي

0048

على عبدالله ماضى الخميس

0049

لافى جمال لفته الضفيرى

0050

حامد عبدالحميد عبدالحليم حسين

0051

عيسى على راشد الحربى

0052

فهد سعيدان مهدى العازمى

0053

نواف فالح عبد الله
الطوارى

0054

محمد عبدالله غدنان
الشمرى

0055

مبارك مرزوق مبارك

0056

سالم مبارك عايد الشدقم

0057

محمد سكتان ماضى العازمى

0058

محمد عبدالرحمن على المرى

0059

محمد قويظى براك
العازمى

0060

مشارى هادى سلطان
السفرانى

0061

نواف لافي علي الغواص الرشيدي

0062

طلال طلق مناحى العازمي

0063

حمد عبدالرحمن علي المري

0064

فهد سعود عبدالله العازمي

0065

ابراهيم هادى نصار المحرول

0066

بدر رفاعى مطلق العازمى

0067

ناصر محمد بداح العجمي

0068

حمدان مجبل فالح الداهوم

0069

عبدالله سعد فهاد العجمي

0070

شافي محمد زيد الديحاني

0071

انور حمدان عشبان العازمي

0072

معجب سعود عبدالله العازمي

0073

فهد حمد عبدالله العزب

0074

محمود مضر محمود الايوبي

0075

راشد فلاج عبدالله الهاجري

0076

مشاري سعود عبدالعزيز المجمد

0077

فاضل على عبدالرحمن المرى

0078

بدر سعد جلعود
العازمى

0079

حمد ناصر شافى العجمى

0080

فواز جلوى مطر
العازمى

0081

على عيد محمد العازمى

0082

عادل حبيب مطلق العازمى

0083

عوض مسعود محمد العجمي

0084

خالد سعد على
العازمى

0085

مشعل مروي حرفان العازمي

0086

مساعد مهدى عبدالله المطيرى

0087

ثامر فالح هلال المطيري

0088

خالد جمعان عبدالله الهدلان

0089

ابراهيم محمد ابراهيم العبيدلى

0090

محمد راضى سعد راضى

0091

فهد هادي قضيان العازمي

0092

مشارى مسلم عوض العازمى

0093

حمد فهد سراح دغيم

0094

نايف عواد محمد العازمي

0095

فايز نحيطر سالم العازمى

0096

احمد فهد مبارك العازمى

0097

بدر محمد مبارك كميخ

0098

احمد سالم خالد
العازمي

0099

مشعل مضحى بداح العازمى

0100

نايف عايض علوش العازمى

0101

نافل مسفر نافل العجمى

0102

يوسف يعقوب يوسف اليوسف

0103

سعود جواد مجيد العصفور

0104

محمد مبارك محمد الحديبي

0105

محمد ناصر فراج الحسينى

0106

سالم مطلق فهاد العازمى

0107

عبدالله غلوم حاجي عبدالله

0108

سعد مطلق مفلح الهبيده

0109

عبدالهادي عبدالله هادي العجمي

0110

نواف عايد نهار العتيبى

0111

محمد جاسم محمد حسن

0112

مشارى خالد سلطان
المرزوق

0113

غشام عايض غشام العازمى

0114

نايف شافى جعيرى الدوسرى

0115

عيد فضى عبدالله الرشيدي

0116

عادل منصور عيد البراك الرشيدي

0117

نايف فلاح عيد
العازمى

0118

عثمان محمد غريب المنصوري

0119

جراح سعد صنيتان الديحاني

0120

ثامر مبارك فالح قريعيط

0121

مشعل مطلق عيد العازمي

0122

ثامر هايف ماجد العدوانى

0123

محمد عبدالواحد قاسم المطرود

0124

خالد موءيد محمد نورى بكر

0125

خالد عبدالله فالح راعى الفحماء

0126

سعد خالد مرزوق العازمي

0127

عصام سيد باقر سيد حسن

0128

احمد مبارك على العازمى

0129

مشارى سليم دعيبيل العازمى

0130

عبدالله احمد عبدالله المكيمي

0131

ناصر مبخوت مكراد المكراد

0132

خالد خلف محمد الرشيدى

0133

محسن مجبل محمد العازمي

0134

عبد الرضا على حسين
على

0135

فهد جديع عواد العازمي

0136

فهد هلال عبدالله السهيل

0137

مشاري جاسم محمد السنافي

0138

مبارك راشد مسعود الهاجري

0139

مشعل عبداللطيف خليفه الرباح

0140

عامر سالم مطارد
الدلمانى

0141

خالد راشد عبيد
الدوسرى

0142

محمد ارشيد حمود العازمي

0143

طلال شامي علي الراجحي

0144

عايض ابراهيم العتيبي

0145

عبدالله عبدالعزيز رجب حسين

0146

عبدالله سلمان هادي العازمي

0147

فراس عبدالله مرزوق الشطي

0148

محمد مرزوق سعد غريب

0149

حمد يوسف احمد زنكوى

0151

خالد نايف حليس الدوسري

0152

فهد عايد مطلق الحريص

0153

عبدالله هادي مبارك الرشيدى

0154

سعود ناصر سعود العتيبي

0155

مشارى محمد سلمان الحربى

0156

فهد زايد محمد العنبر

0157

مبارك راشد عبدالله العجمي

0158

طلال حمود حمدي المطيري

0159

علي حسن جاسم
البناى

0160

حسين بادي راشد الفضلي

0161

عبدالله خضير فرج العازمي

0162

عواد فهيد عويضه العجمي

0163

محمد مرضى محمد الهاجري

0164

متعب سعد عايض
اسحيب العازمي

0165

خالد علي فهد الرشيدى

0166

خالد ملحم مرداس العجمى

0167

ناصر علي عيفان العازمي

0168

باقر جاسم على اشكناني

0169

جابر صالح عبيد
العجمى

0170

مشعل خلف ماوى
المطيرى

0171

جراح حميد مفرح الرشيدي

0172

جديع محمد جديع طويرش

0173

نايف سعد نايف محمد

0174

نايف محمد ناصر العجمي

0175

مبارك فرج شفلج العنزي

0176

عبد الرحمن لافى عواد
العازمى

0177

نواف عبيد فلاح البرازى

0178

نايف حبيب مفلح السبيت

0179

فيصل منصور بندر السبيعى

0180

مبارك سفر فهيد الهاجري

0181

بدر ناصر بدر ناصر

0182

ناصر فهد علي الحجيلان

0183

حسن نافل مهدى العجمى

0184

ماجد عاجل سالم الظفيرى

0185

براك حمدان براك النصافى

0186

سعود ناصر سعود عبيد

0187

طلال زبن متعب المطيري

0188

عازب عبدالمحسن مسفر العجمي

0189

مشارى رجعان جبهان شريان

0190

ثامر فلاح مفلح السبيت

0191

محمد صقر عبدالله البريكى

0192

سعد صالح جفران مجبل

0193

حمود خلف مزيد الزايد

0194

خالد جمعه سلطان الشمري

0195

فيحان عوض دابس الرشيدي

0196

عبدالله فهد نادر العجمي

0197

فيصل فلاح مفلح السبيت

0198

محمد على سالم العجمى

0199

مشعل عواض ثواب
الرويجح

0200

فيصل علي مهدي
العجمي

0201

فهد ناصر خفران دعسان

0202

مشعل حسين علي الكندري

0203

ضاري ماجد جابر العنزي

0204

محمد عبدالرضا عامر البلوشى

0205

سالم سعد عبد الهادى
حجيلان

0206

مبارك محمد ناصر ملفى

0207

حسين عباس حسين عبدالله عباس

0208

عبدالحكيم عامر منور هلال

0209

حامد مصبح سعيد
العازمي

0210

خالد مجبل محمد المويسه

0211

احمد سالم حمد الحمدان

0212

عويضه فهيد عويضه العجمي

0213

على سالم عيد الشمرى

0214

احمد عبدالله سالم بوضريس

0215

مبارك نايف سلمان المطيرى

0216

سعود راشد دهش الخضارى

0217

خالد عواض تميم المطيرى

0218

امين محمد احمد راشد

0219

بدر فلاح سيف العازمى

0220

راشد فلاح سيف العازمى

0221

عبدالله غلاب هليل المطيري

0222

جابر عايض مسفرالرشيدى

0223

عبدالله بدر ناصر الرشيدي

0224

عبدالله حسين غلوم سند

0225

محمد فلاح حمود العازمي

0226

يوسف عيد فراج
الكفيدى

0227

جاسم على جاسم فرس

0228

طارق خلف مبروك عبدالمجيد

0229

على حسين على بوفتين

0230

سمير سريع ناصر سريع

0231

عبدالله سيف عبدالرحمن العجمي

0232

ماجد عوض عوده شاهين

0233

عبدالعزيز احمد عبدالله السند

0234

باسل محمد حمد العجمي

0235

عبدالعزيز فهد فهد
السهلى

0236

بدر مضحى محمد
العنزى

0237

فايز براك سالم العازمي

0238

صلاح عبدالله سعد الحوطى

0239

فهد معيض جعيفن العبدالله

0240

احمد صالح عبدالله الرجيبه

0241

عبدالله محمد عبدالله العابر

0242

عبدالله فضى دابس الرشيدي

0243

ناهس ناصر عيد البراك الرشيدى

0244

حسين زيد عبدالحسين الزيد

0245

عبدالله مسعد مزبان الزهاميل

0246

انور راشد مطلق العازمي

0247

فهد صالح محمد الخميس

0248

بدر الحميدي حمدان الرشيدي

0249

عيسى بدر مبارك الميع

0250

ناصر جمعان ناصر العازمي

0251

نايف سليمان سالم العجمي

0252

فاضل ميرزا حسين عبدالله

0253

خالد علي سلمان العصيمي

0254

حمد عبدالله فهد السمحان

0255

محمد حماد عبيد مزعل

0256

احمد حماد عبيد العتيبى

0257

جابر ناصر محمد المرى

0258

محمد سعد حشاش الدوسرى

0259

عزيز محيسن عبدالكريم المطيرى

0260

عبدالهادى محمد تويم الهاجري

0261

عبدالعزيز محمود عبدالرسول خلف

0262

محمد عبدالله محمد العمر

0263

حمد علي احمد الكندري

0264

دغيم سعد دغيم الخرفشي

0265

على حسين عباس الصفار

0266

جابر صطام عبدالله العتيبي

0267

نايف صليهم محسن العجمى

0268

مشاري محمد سالم العازمي

0269

بندر ناصر عبيد الاحمد

0270

احمد منصور علي القطان

0271

فهد خليفه راشد المذن

0272

محمد مطلق محمد العلى

0273

محمد عادل محمد المهنا

0274

بندر ناحي دغش المطيري

MENAFN26092023000130011022ID1107143638

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