الأنباء تنشر أسماء 274 مواطنا استدعتهم السكنية لقرعة قسائم في جنوب مدينة سعد العبدالله

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت
المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية عشر من الضاحية
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في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 274 قسيمه بمساحة
400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ. 5/12/2004
وذلك وفقا للمواعيد التالية:
وسيتم توزيع البطاقات يومي الاربعاء والاحد 27 سبتمبر الجاري و 1 اكتوبر المقبل وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 2 اكتوبر 2023 و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 4 اكتوبر 2023 .
وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم
الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت الى ان من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 2/10/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وفيما يلي الأسماء :
0001
محمد محسن سعد
العجمى
0002
بدر عبدالله محمد الكندرى
0003
فهد فلاح فهد جامع
0004
عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي
0005
عبدالله نجم عبدالحسين على
0006
مسلط محمد عبيد العتيبى
0007
راشد محمد هرماس
العازمى
0008
طلال سعود غالى زويد
0009
محمد سليمان احمد الحمادي
0010
مشعل لافى صاوى الشمرى
0011
خالد سعود نوار
العتيبى
0012
عادل طلق سعد العازمي
0013
مشعل خلف سعد العازمي
0014
مصلح مطلق مصلح العازمي
0015
سلمان سالم مطلق
المطيرى
0016
محمد عيد شديد مساعد
0017
عادل سعد خشمان العازمي
0018
محمد سيف فهيد
النجدى
0019
يوسف دخيل فلاح
الرشيدى
0020
سالم عيد سالم العميرى
0021
فهد عبدالله فهد الخالدي
0022
حسين مطلق عايد المطيرى
0023
وليد خالد خليفه العازمى
0024
عيد سعد ارتيبان العازمي
0025
مشارى فالح عيد
العازمى
0026
محمود محمد رجا
الرشيدى
0027
عبدالله احمد السيد محمد عبدالله الرفاعي
0028
مشاري محمود عبدالله العبدالله
0029
محمد دغش مسفر عبدالرحمن
0030
راشد خليفه اجليغم العازمي
0031
زايد لافي محمد هادي العازمي
0032
سعد مطر ذعار
مشرف
0033
عمر محمد مصلح المطيري
0034
احمد حمود غنيم الصويلح
0035
فهد سعود عبدالله
المحجان
0036
عادل جواد حمد الشمرى
0037
فيصل سيد محمد حميد القلاف
0038
حسن هادى حسن
العجمى
0039
ناصر مطلق حنيضل
الدجينى
0040
بدر هادى قضيان العازمي
0041
سلطان كميخ فهيد العجمى
0043
مشعل حمود سعود المطيرى
0044
سطام مزيد محمد
الحسيني
0045
عبدالعزيز لافي مبارك العازمي
0046
محمد بجاد متعب الرشيدي
0047
فهد سلمان زيد العازمي
0048
على عبدالله ماضى الخميس
0049
لافى جمال لفته الضفيرى
0050
حامد عبدالحميد عبدالحليم حسين
0051
عيسى على راشد الحربى
0052
فهد سعيدان مهدى العازمى
0053
نواف فالح عبد الله
الطوارى
0054
محمد عبدالله غدنان
الشمرى
0055
مبارك مرزوق مبارك
0056
سالم مبارك عايد الشدقم
0057
محمد سكتان ماضى العازمى
0058
محمد عبدالرحمن على المرى
0059
محمد قويظى براك
العازمى
0060
مشارى هادى سلطان
السفرانى
0061
نواف لافي علي الغواص الرشيدي
0062
طلال طلق مناحى العازمي
0063
حمد عبدالرحمن علي المري
0064
فهد سعود عبدالله العازمي
0065
ابراهيم هادى نصار المحرول
0066
بدر رفاعى مطلق العازمى
0067
ناصر محمد بداح العجمي
0068
حمدان مجبل فالح الداهوم
0069
عبدالله سعد فهاد العجمي
0070
شافي محمد زيد الديحاني
0071
انور حمدان عشبان العازمي
0072
معجب سعود عبدالله العازمي
0073
فهد حمد عبدالله العزب
0074
محمود مضر محمود الايوبي
0075
راشد فلاج عبدالله الهاجري
0076
مشاري سعود عبدالعزيز المجمد
0077
فاضل على عبدالرحمن المرى
0078
بدر سعد جلعود
العازمى
0079
حمد ناصر شافى العجمى
0080
فواز جلوى مطر
العازمى
0081
على عيد محمد العازمى
0082
عادل حبيب مطلق العازمى
0083
عوض مسعود محمد العجمي
0084
خالد سعد على
العازمى
0085
مشعل مروي حرفان العازمي
0086
مساعد مهدى عبدالله المطيرى
0087
ثامر فالح هلال المطيري
0088
خالد جمعان عبدالله الهدلان
0089
ابراهيم محمد ابراهيم العبيدلى
0090
محمد راضى سعد راضى
0091
فهد هادي قضيان العازمي
0092
مشارى مسلم عوض العازمى
0093
حمد فهد سراح دغيم
0094
نايف عواد محمد العازمي
0095
فايز نحيطر سالم العازمى
0096
احمد فهد مبارك العازمى
0097
بدر محمد مبارك كميخ
0098
احمد سالم خالد
العازمي
0099
مشعل مضحى بداح العازمى
0100
نايف عايض علوش العازمى
0101
نافل مسفر نافل العجمى
0102
يوسف يعقوب يوسف اليوسف
0103
سعود جواد مجيد العصفور
0104
محمد مبارك محمد الحديبي
0105
محمد ناصر فراج الحسينى
0106
سالم مطلق فهاد العازمى
0107
عبدالله غلوم حاجي عبدالله
0108
سعد مطلق مفلح الهبيده
0109
عبدالهادي عبدالله هادي العجمي
0110
نواف عايد نهار العتيبى
0111
محمد جاسم محمد حسن
0112
مشارى خالد سلطان
المرزوق
0113
غشام عايض غشام العازمى
0114
نايف شافى جعيرى الدوسرى
0115
عيد فضى عبدالله الرشيدي
0116
عادل منصور عيد البراك الرشيدي
0117
نايف فلاح عيد
العازمى
0118
عثمان محمد غريب المنصوري
0119
جراح سعد صنيتان الديحاني
0120
ثامر مبارك فالح قريعيط
0121
مشعل مطلق عيد العازمي
0122
ثامر هايف ماجد العدوانى
0123
محمد عبدالواحد قاسم المطرود
0124
خالد موءيد محمد نورى بكر
0125
خالد عبدالله فالح راعى الفحماء
0126
سعد خالد مرزوق العازمي
0127
عصام سيد باقر سيد حسن
0128
احمد مبارك على العازمى
0129
مشارى سليم دعيبيل العازمى
0130
عبدالله احمد عبدالله المكيمي
0131
ناصر مبخوت مكراد المكراد
0132
خالد خلف محمد الرشيدى
0133
محسن مجبل محمد العازمي
0134
عبد الرضا على حسين
على
0135
فهد جديع عواد العازمي
0136
فهد هلال عبدالله السهيل
0137
مشاري جاسم محمد السنافي
0138
مبارك راشد مسعود الهاجري
0139
مشعل عبداللطيف خليفه الرباح
0140
عامر سالم مطارد
الدلمانى
0141
خالد راشد عبيد
الدوسرى
0142
محمد ارشيد حمود العازمي
0143
طلال شامي علي الراجحي
0144
عايض ابراهيم العتيبي
0145
عبدالله عبدالعزيز رجب حسين
0146
عبدالله سلمان هادي العازمي
0147
فراس عبدالله مرزوق الشطي
0148
محمد مرزوق سعد غريب
0149
حمد يوسف احمد زنكوى
0151
خالد نايف حليس الدوسري
0152
فهد عايد مطلق الحريص
0153
عبدالله هادي مبارك الرشيدى
0154
سعود ناصر سعود العتيبي
0155
مشارى محمد سلمان الحربى
0156
فهد زايد محمد العنبر
0157
مبارك راشد عبدالله العجمي
0158
طلال حمود حمدي المطيري
0159
علي حسن جاسم
البناى
0160
حسين بادي راشد الفضلي
0161
عبدالله خضير فرج العازمي
0162
عواد فهيد عويضه العجمي
0163
محمد مرضى محمد الهاجري
0164
متعب سعد عايض
اسحيب العازمي
0165
خالد علي فهد الرشيدى
0166
خالد ملحم مرداس العجمى
0167
ناصر علي عيفان العازمي
0168
باقر جاسم على اشكناني
0169
جابر صالح عبيد
العجمى
0170
مشعل خلف ماوى
المطيرى
0171
جراح حميد مفرح الرشيدي
0172
جديع محمد جديع طويرش
0173
نايف سعد نايف محمد
0174
نايف محمد ناصر العجمي
0175
مبارك فرج شفلج العنزي
0176
عبد الرحمن لافى عواد
العازمى
0177
نواف عبيد فلاح البرازى
0178
نايف حبيب مفلح السبيت
0179
فيصل منصور بندر السبيعى
0180
مبارك سفر فهيد الهاجري
0181
بدر ناصر بدر ناصر
0182
ناصر فهد علي الحجيلان
0183
حسن نافل مهدى العجمى
0184
ماجد عاجل سالم الظفيرى
0185
براك حمدان براك النصافى
0186
سعود ناصر سعود عبيد
0187
طلال زبن متعب المطيري
0188
عازب عبدالمحسن مسفر العجمي
0189
مشارى رجعان جبهان شريان
0190
ثامر فلاح مفلح السبيت
0191
محمد صقر عبدالله البريكى
0192
سعد صالح جفران مجبل
0193
حمود خلف مزيد الزايد
0194
خالد جمعه سلطان الشمري
0195
فيحان عوض دابس الرشيدي
0196
عبدالله فهد نادر العجمي
0197
فيصل فلاح مفلح السبيت
0198
محمد على سالم العجمى
0199
مشعل عواض ثواب
الرويجح
0200
فيصل علي مهدي
العجمي
0201
فهد ناصر خفران دعسان
0202
مشعل حسين علي الكندري
0203
ضاري ماجد جابر العنزي
0204
محمد عبدالرضا عامر البلوشى
0205
سالم سعد عبد الهادى
حجيلان
0206
مبارك محمد ناصر ملفى
0207
حسين عباس حسين عبدالله عباس
0208
عبدالحكيم عامر منور هلال
0209
حامد مصبح سعيد
العازمي
0210
خالد مجبل محمد المويسه
0211
احمد سالم حمد الحمدان
0212
عويضه فهيد عويضه العجمي
0213
على سالم عيد الشمرى
0214
احمد عبدالله سالم بوضريس
0215
مبارك نايف سلمان المطيرى
0216
سعود راشد دهش الخضارى
0217
خالد عواض تميم المطيرى
0218
امين محمد احمد راشد
0219
بدر فلاح سيف العازمى
0220
راشد فلاح سيف العازمى
0221
عبدالله غلاب هليل المطيري
0222
جابر عايض مسفرالرشيدى
0223
عبدالله بدر ناصر الرشيدي
0224
عبدالله حسين غلوم سند
0225
محمد فلاح حمود العازمي
0226
يوسف عيد فراج
الكفيدى
0227
جاسم على جاسم فرس
0228
طارق خلف مبروك عبدالمجيد
0229
على حسين على بوفتين
0230
سمير سريع ناصر سريع
0231
عبدالله سيف عبدالرحمن العجمي
0232
ماجد عوض عوده شاهين
0233
عبدالعزيز احمد عبدالله السند
0234
باسل محمد حمد العجمي
0235
عبدالعزيز فهد فهد
السهلى
0236
بدر مضحى محمد
العنزى
0237
فايز براك سالم العازمي
0238
صلاح عبدالله سعد الحوطى
0239
فهد معيض جعيفن العبدالله
0240
احمد صالح عبدالله الرجيبه
0241
عبدالله محمد عبدالله العابر
0242
عبدالله فضى دابس الرشيدي
0243
ناهس ناصر عيد البراك الرشيدى
0244
حسين زيد عبدالحسين الزيد
0245
عبدالله مسعد مزبان الزهاميل
0246
انور راشد مطلق العازمي
0247
فهد صالح محمد الخميس
0248
بدر الحميدي حمدان الرشيدي
0249
عيسى بدر مبارك الميع
0250
ناصر جمعان ناصر العازمي
0251
نايف سليمان سالم العجمي
0252
فاضل ميرزا حسين عبدالله
0253
خالد علي سلمان العصيمي
0254
حمد عبدالله فهد السمحان
0255
محمد حماد عبيد مزعل
0256
احمد حماد عبيد العتيبى
0257
جابر ناصر محمد المرى
0258
محمد سعد حشاش الدوسرى
0259
عزيز محيسن عبدالكريم المطيرى
0260
عبدالهادى محمد تويم الهاجري
0261
عبدالعزيز محمود عبدالرسول خلف
0262
محمد عبدالله محمد العمر
0263
حمد علي احمد الكندري
0264
دغيم سعد دغيم الخرفشي
0265
على حسين عباس الصفار
0266
جابر صطام عبدالله العتيبي
0267
نايف صليهم محسن العجمى
0268
مشاري محمد سالم العازمي
0269
بندر ناصر عبيد الاحمد
0270
احمد منصور علي القطان
0271
فهد خليفه راشد المذن
0272
محمد مطلق محمد العلى
0273
محمد عادل محمد المهنا
0274
بندر ناحي دغش المطيري
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