الأنباء تنشر أسماء 274 مواطنا استدعتهم السكنية لقرعة قسائم في جنوب مدينة سعد العبدالله

MENAFN - Al-Anbaa) عاطف رمضان

أعلنت

المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية عشر من الضاحية

N3

في القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 274 قسيمه بمساحة

400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ. 5/12/2004

وذلك وفقا للمواعيد التالية:

وسيتم توزيع البطاقات يومي الاربعاء والاحد 27 سبتمبر الجاري و 1 اكتوبر المقبل وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 2 اكتوبر 2023 و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 4 اكتوبر 2023 .

وأضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم

الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت الى ان من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 2/10/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



وفيما يلي الأسماء :

0001



محمد محسن سعد

العجمى

0002



بدر عبدالله محمد الكندرى

0003



فهد فلاح فهد جامع

0004



عبدالرحمن علي عبدالرحمن علي

0005



عبدالله نجم عبدالحسين على

0006



مسلط محمد عبيد العتيبى

0007



راشد محمد هرماس

العازمى

0008



طلال سعود غالى زويد

0009



محمد سليمان احمد الحمادي

0010



مشعل لافى صاوى الشمرى

0011



خالد سعود نوار

العتيبى

0012



عادل طلق سعد العازمي

0013



مشعل خلف سعد العازمي

0014



مصلح مطلق مصلح العازمي

0015



سلمان سالم مطلق

المطيرى

0016



محمد عيد شديد مساعد

0017



عادل سعد خشمان العازمي

0018



محمد سيف فهيد

النجدى

0019



يوسف دخيل فلاح

الرشيدى

0020



سالم عيد سالم العميرى

0021



فهد عبدالله فهد الخالدي

0022



حسين مطلق عايد المطيرى

0023



وليد خالد خليفه العازمى

0024



عيد سعد ارتيبان العازمي

0025



مشارى فالح عيد

العازمى

0026



محمود محمد رجا

الرشيدى

0027



عبدالله احمد السيد محمد عبدالله الرفاعي

0028



مشاري محمود عبدالله العبدالله

0029



محمد دغش مسفر عبدالرحمن

0030



راشد خليفه اجليغم العازمي

0031



زايد لافي محمد هادي العازمي

0032



سعد مطر ذعار

مشرف

0033



عمر محمد مصلح المطيري

0034



احمد حمود غنيم الصويلح

0035



فهد سعود عبدالله

المحجان

0036



عادل جواد حمد الشمرى

0037



فيصل سيد محمد حميد القلاف

0038



حسن هادى حسن

العجمى

0039



ناصر مطلق حنيضل

الدجينى

0040



بدر هادى قضيان العازمي

0041



سلطان كميخ فهيد العجمى

0043



مشعل حمود سعود المطيرى

0044



سطام مزيد محمد

الحسيني

0045



عبدالعزيز لافي مبارك العازمي

0046



محمد بجاد متعب الرشيدي

0047



فهد سلمان زيد العازمي

0048



على عبدالله ماضى الخميس

0049



لافى جمال لفته الضفيرى

0050



حامد عبدالحميد عبدالحليم حسين

0051



عيسى على راشد الحربى

0052



فهد سعيدان مهدى العازمى

0053



نواف فالح عبد الله

الطوارى

0054



محمد عبدالله غدنان

الشمرى

0055



مبارك مرزوق مبارك



0056



سالم مبارك عايد الشدقم

0057



محمد سكتان ماضى العازمى

0058



محمد عبدالرحمن على المرى

0059



محمد قويظى براك

العازمى

0060



مشارى هادى سلطان

السفرانى

0061



نواف لافي علي الغواص الرشيدي

0062



طلال طلق مناحى العازمي

0063



حمد عبدالرحمن علي المري

0064



فهد سعود عبدالله العازمي

0065



ابراهيم هادى نصار المحرول

0066



بدر رفاعى مطلق العازمى

0067



ناصر محمد بداح العجمي

0068



حمدان مجبل فالح الداهوم

0069



عبدالله سعد فهاد العجمي

0070



شافي محمد زيد الديحاني

0071



انور حمدان عشبان العازمي

0072



معجب سعود عبدالله العازمي

0073



فهد حمد عبدالله العزب

0074



محمود مضر محمود الايوبي

0075



راشد فلاج عبدالله الهاجري

0076



مشاري سعود عبدالعزيز المجمد

0077



فاضل على عبدالرحمن المرى

0078



بدر سعد جلعود

العازمى

0079



حمد ناصر شافى العجمى

0080



فواز جلوى مطر

العازمى

0081



على عيد محمد العازمى

0082



عادل حبيب مطلق العازمى

0083



عوض مسعود محمد العجمي

0084



خالد سعد على

العازمى

0085



مشعل مروي حرفان العازمي

0086



مساعد مهدى عبدالله المطيرى

0087



ثامر فالح هلال المطيري

0088



خالد جمعان عبدالله الهدلان

0089



ابراهيم محمد ابراهيم العبيدلى

0090



محمد راضى سعد راضى

0091



فهد هادي قضيان العازمي

0092



مشارى مسلم عوض العازمى

0093



حمد فهد سراح دغيم

0094



نايف عواد محمد العازمي

0095



فايز نحيطر سالم العازمى

0096



احمد فهد مبارك العازمى

0097



بدر محمد مبارك كميخ

0098



احمد سالم خالد

العازمي

0099



مشعل مضحى بداح العازمى

0100



نايف عايض علوش العازمى

0101



نافل مسفر نافل العجمى

0102



يوسف يعقوب يوسف اليوسف

0103



سعود جواد مجيد العصفور

0104



محمد مبارك محمد الحديبي

0105



محمد ناصر فراج الحسينى

0106



سالم مطلق فهاد العازمى

0107



عبدالله غلوم حاجي عبدالله

0108



سعد مطلق مفلح الهبيده

0109



عبدالهادي عبدالله هادي العجمي

0110



نواف عايد نهار العتيبى

0111



محمد جاسم محمد حسن

0112



مشارى خالد سلطان

المرزوق

0113



غشام عايض غشام العازمى

0114



نايف شافى جعيرى الدوسرى

0115



عيد فضى عبدالله الرشيدي

0116



عادل منصور عيد البراك الرشيدي

0117



نايف فلاح عيد

العازمى

0118



عثمان محمد غريب المنصوري

0119



جراح سعد صنيتان الديحاني

0120



ثامر مبارك فالح قريعيط

0121



مشعل مطلق عيد العازمي

0122



ثامر هايف ماجد العدوانى

0123



محمد عبدالواحد قاسم المطرود

0124



خالد موءيد محمد نورى بكر

0125



خالد عبدالله فالح راعى الفحماء

0126



سعد خالد مرزوق العازمي

0127



عصام سيد باقر سيد حسن

0128



احمد مبارك على العازمى

0129



مشارى سليم دعيبيل العازمى

0130



عبدالله احمد عبدالله المكيمي

0131



ناصر مبخوت مكراد المكراد

0132



خالد خلف محمد الرشيدى

0133



محسن مجبل محمد العازمي

0134



عبد الرضا على حسين

على

0135



فهد جديع عواد العازمي

0136



فهد هلال عبدالله السهيل

0137



مشاري جاسم محمد السنافي

0138



مبارك راشد مسعود الهاجري

0139



مشعل عبداللطيف خليفه الرباح

0140



عامر سالم مطارد

الدلمانى

0141



خالد راشد عبيد

الدوسرى

0142



محمد ارشيد حمود العازمي

0143



طلال شامي علي الراجحي

0144



عايض ابراهيم العتيبي



0145



عبدالله عبدالعزيز رجب حسين

0146



عبدالله سلمان هادي العازمي

0147



فراس عبدالله مرزوق الشطي

0148



محمد مرزوق سعد غريب

0149



حمد يوسف احمد زنكوى

0151



خالد نايف حليس الدوسري

0152



فهد عايد مطلق الحريص

0153



عبدالله هادي مبارك الرشيدى

0154



سعود ناصر سعود العتيبي

0155



مشارى محمد سلمان الحربى

0156



فهد زايد محمد العنبر

0157



مبارك راشد عبدالله العجمي

0158



طلال حمود حمدي المطيري

0159



علي حسن جاسم

البناى

0160



حسين بادي راشد الفضلي

0161



عبدالله خضير فرج العازمي

0162



عواد فهيد عويضه العجمي

0163



محمد مرضى محمد الهاجري

0164



متعب سعد عايض

اسحيب العازمي

0165



خالد علي فهد الرشيدى

0166



خالد ملحم مرداس العجمى

0167



ناصر علي عيفان العازمي

0168



باقر جاسم على اشكناني

0169



جابر صالح عبيد

العجمى

0170



مشعل خلف ماوى

المطيرى

0171



جراح حميد مفرح الرشيدي

0172



جديع محمد جديع طويرش

0173



نايف سعد نايف محمد

0174



نايف محمد ناصر العجمي

0175



مبارك فرج شفلج العنزي

0176



عبد الرحمن لافى عواد

العازمى

0177



نواف عبيد فلاح البرازى

0178



نايف حبيب مفلح السبيت

0179



فيصل منصور بندر السبيعى

0180



مبارك سفر فهيد الهاجري

0181



بدر ناصر بدر ناصر

0182



ناصر فهد علي الحجيلان

0183



حسن نافل مهدى العجمى

0184



ماجد عاجل سالم الظفيرى

0185



براك حمدان براك النصافى

0186



سعود ناصر سعود عبيد

0187



طلال زبن متعب المطيري

0188



عازب عبدالمحسن مسفر العجمي

0189



مشارى رجعان جبهان شريان

0190



ثامر فلاح مفلح السبيت

0191



محمد صقر عبدالله البريكى

0192



سعد صالح جفران مجبل

0193



حمود خلف مزيد الزايد

0194



خالد جمعه سلطان الشمري

0195



فيحان عوض دابس الرشيدي

0196



عبدالله فهد نادر العجمي

0197



فيصل فلاح مفلح السبيت

0198



محمد على سالم العجمى

0199



مشعل عواض ثواب

الرويجح

0200



فيصل علي مهدي

العجمي

0201



فهد ناصر خفران دعسان

0202



مشعل حسين علي الكندري

0203



ضاري ماجد جابر العنزي

0204



محمد عبدالرضا عامر البلوشى

0205



سالم سعد عبد الهادى

حجيلان

0206



مبارك محمد ناصر ملفى

0207



حسين عباس حسين عبدالله عباس

0208



عبدالحكيم عامر منور هلال

0209



حامد مصبح سعيد

العازمي

0210



خالد مجبل محمد المويسه

0211



احمد سالم حمد الحمدان

0212



عويضه فهيد عويضه العجمي

0213



على سالم عيد الشمرى

0214



احمد عبدالله سالم بوضريس

0215



مبارك نايف سلمان المطيرى

0216



سعود راشد دهش الخضارى

0217



خالد عواض تميم المطيرى

0218



امين محمد احمد راشد

0219



بدر فلاح سيف العازمى

0220



راشد فلاح سيف العازمى

0221



عبدالله غلاب هليل المطيري

0222



جابر عايض مسفرالرشيدى



0223



عبدالله بدر ناصر الرشيدي

0224



عبدالله حسين غلوم سند

0225



محمد فلاح حمود العازمي

0226



يوسف عيد فراج

الكفيدى

0227



جاسم على جاسم فرس

0228



طارق خلف مبروك عبدالمجيد

0229



على حسين على بوفتين

0230



سمير سريع ناصر سريع

0231



عبدالله سيف عبدالرحمن العجمي

0232



ماجد عوض عوده شاهين

0233



عبدالعزيز احمد عبدالله السند

0234



باسل محمد حمد العجمي

0235



عبدالعزيز فهد فهد

السهلى

0236



بدر مضحى محمد

العنزى

0237



فايز براك سالم العازمي

0238



صلاح عبدالله سعد الحوطى

0239



فهد معيض جعيفن العبدالله

0240



احمد صالح عبدالله الرجيبه

0241



عبدالله محمد عبدالله العابر

0242



عبدالله فضى دابس الرشيدي

0243



ناهس ناصر عيد البراك الرشيدى

0244



حسين زيد عبدالحسين الزيد

0245



عبدالله مسعد مزبان الزهاميل

0246



انور راشد مطلق العازمي

0247



فهد صالح محمد الخميس

0248



بدر الحميدي حمدان الرشيدي

0249



عيسى بدر مبارك الميع

0250



ناصر جمعان ناصر العازمي

0251



نايف سليمان سالم العجمي

0252



فاضل ميرزا حسين عبدالله

0253



خالد علي سلمان العصيمي

0254



حمد عبدالله فهد السمحان

0255



محمد حماد عبيد مزعل

0256



احمد حماد عبيد العتيبى

0257



جابر ناصر محمد المرى

0258



محمد سعد حشاش الدوسرى

0259



عزيز محيسن عبدالكريم المطيرى

0260



عبدالهادى محمد تويم الهاجري

0261



عبدالعزيز محمود عبدالرسول خلف

0262



محمد عبدالله محمد العمر

0263



حمد علي احمد الكندري

0264



دغيم سعد دغيم الخرفشي

0265



على حسين عباس الصفار

0266



جابر صطام عبدالله العتيبي

0267



نايف صليهم محسن العجمى

0268



مشاري محمد سالم العازمي

0269



بندر ناصر عبيد الاحمد

0270



احمد منصور علي القطان

0271



فهد خليفه راشد المذن

0272



محمد مطلق محمد العلى

0273



محمد عادل محمد المهنا

0274



بندر ناحي دغش المطيري