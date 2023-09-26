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مصر توقع 4 اتفاقيات مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية

9/26/2023 7:15:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، ترسية 4 مناطق، في مزايدة عالمية، للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في البحر الاحمر، ودلتا النيل على شركة إيني الإيطالية ( ENI ) ، وبي.بي البريطانية ( BP ) وقطر للطاقة ( QE)، وزاروبيج نفط الروسية ( ZAR).
وستحصل إيني على منطقتين بمفردها وثالثة ضمن تحالف مع بي.بي وقطر للطاقة، في حين حصلت شركة زاروبيج على منطقة.
وجاء في بيان للوزارة بنتائج المزايدة العالمية، أن الحد الأدنى للاستثمارات "في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار، وذلك لحفر 12 بئر كحد أدني خلال مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.

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