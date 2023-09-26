انخفاض أسعار النفط عالميا

MENAFN - Palestine News Network ) عمان/PNN-تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تأثر الطلب على الوقود، بإبقاء البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.ووفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 93.18 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 89.67 دولار.

وأكد البنكان المركزيان الأميركي والأوروبي أخيرا التزامهما بمكافحة التضخم، ما يشير إلى أن سياسة التشديد النقدي قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا.

وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيف أكبر اقتصاد في العالم، وهو تحذير يأتي بعد شهر من خفض وكالة (فيتش) تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.