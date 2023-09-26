نادي الأسير: الاحتلال اعتقل نحو (60) جريحًا منذ مطلع العام الجاري

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-قال نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، "إنّ سلطات الاحتلال صعّدت منذ مطلع العام الجاري من اعتقال الجرحى، سواء من أطلق عليهم النار خلال عملية اعتقالهم، أو قبل الاعتقال، حيث بلغ عدد الجرحى الذين تعرضوا للاعتقال نحو (60) جريحًا بينهم أطفال، ونساء، وجرحى سابقين، وهذه الأعداد أعلى مقارنة مع أعداد الجرحى خلال العام الماضي".





وأوضح نادي الأسير، أنّ الاحتلال نفّذ بحقّ الجرحى عمليات تنكيل ممنهجة بما في ذلك عمليات الاعتداء عليهم أثناء اعتقالهم، دون أدنى مراعاة لأوضاعهم الصحيّة، بل وحوّل إصاباتهم، إلى أداة للتنكيل بهم عبر ممارسة جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وتعمدوا الاستمرار في تقييدهم خلال لحظات الاعتقال الأولى، وحتّى بعد نقلهم إلى المستشفيات، كما وتعرض غالبيتهم للتّحقيق وهم مقيدون داخل المستشفيات، عدا عن أوامر المنع من لقاء المحامي التي صدرت بحقّ جزء منهم.





وتركزت أعداد الجرحى في جنين، التي تشهد تصاعد كبير في الحالة النضالية ضد الاحتلال، وكان من بين هذه الحالات، حالة المعتقل ورد شريم (23 عامًا) من جنين، الذي اعتقله الاحتلال في الرابع من أيلول/ سبتمبر 2023، حيث تعرض لإطلاق النار، وأصيب بإصابات خطيرة، وكانت إحدى الإصابات في الشريان الرئيسيّ في ساقه اليسرى، ورغم إصابته الخطيرة تعرض شريم لعملية تنكيل ممنهجة خلال اعتقاله، وذلك من خلال تهديده وشتمه، وتقييده منذ لحظة اعتقاله، وحتى نقله إلى مستشفى (رمبام) الإسرائيليّ، حيث خضع لسلسلة عمليات جراحية منذ تاريخ اعتقاله، وما يزال يقبع في مستشفى (رمبام)، يذكر أن المعتقل شريم هو حفيد الشهيد يوسف صالح شريم، وابن عم الشهيد يوسف شريم الذي ارتقى في شهر آذار/ مارس العام الجاري.







وخلال هذا العام، صعّد الاحتلال من إعادة اعتقال الجرحى السابقين وكان من أبرزهم، الأسير محمد أمين زغير (31 عامًا)، من الخليل، والذي اعتقل في التاسع من أيار / مايو 2023، وهو جريح منذ انتفاضة الأقصى، حيث تعرض في حينه لحروق من الدرجة الأولى أدت إلى تشوهات في كافة أنحاء جسده، وإعاقات في يده وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة ورعاية خاصّة، ومع ذلك يواصل الاحتلال اعتقاله واحتجازه في (عيادة سجن الرملة).





ومن بين حالات الجرحى، الأسيرة الجريحة فاطمة شاهين (33 عامًا) من مخيم الدهيشة/ بيت لحم، والتي تعرضت لإطلاق النار خلال اعتقالها في السابع عشر من أبريل/ نيسان 2023، واصيبت بإصابات خطيرة، أدت إلى استئصال إحدى كليتيها، وما تزال تتنقل بواسطة كرسي متحرك حيث احتجزت لفترة في (عيادة سجن الرملة)، ثم جرى نقلها إلى سجن (الدامون) حيث تقبع غالبية الأسيرات، وتحتاج اليوم إلى متابعة صحية حثيثة، علمًا أنها أم لطفلة، ويُشار إلى أن الأسيرة شاهين حاصلة شهادة البكالوريوس في علم الحاسوب، وكانت تعمل قبل اعتقالها في تدريس اللغة الإنجليزية، وكانت من الطالبات المتفوقات.





كما كان من بين الجرحى أطفال، نذكر من بين الأطفال الذين جرى اعتقالهم وإصابتهم، الطفل المقدسي عبد الرحمن عامر الزغل (14 عامًا)، من سلوان/ القدس، حيث تعرض لإصابة برصاصة في الرأس في شهر آب/ أغسطس 2023، أدت إلى تدهور حالته بشكل خطير، وخضع لسلسلة عمليات جراحية، في مستشفى (هداسا) الإسرائيليّ، كما وأصيب بشظايا الرصاص في ظهره، وجرى نقله لاحقًا إلى (عيادة سجن الرملة)، ثم جرى الإفراج عنه بعد جهود قانونية، بشروط تمثلت: بإبعاده عن القدس، وتحويله إلى الحبس المنزلي، ودفع كفالة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل.





وفي هذا الإطار طالب نادي الأسير، كافة المؤسسات الحقوقية الدولية، بالسعي لتدخل جاد وحقيقي، للجرائم التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقّ الأسرى والمعتقلين ومنهم الجرحى، وضمان توفير العلاج اللازم لهم، ووقف جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) التي يواجهونها في سجون الاحتلال.