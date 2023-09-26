وفد سعودي يصل رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - وصل وفد سعودي الثلاثاء برئاسة السفير السعودي غير المقيم لدولة فلسطين نايف السديري إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وكتب السفير السديري عبر صفحته منصة (أكس)، "من دولة فلسطين الحبيبة أرض كنعان أجمل التحيات". وتعدّ زيارة الوفد السعودي هي الأولى منذ 1993.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية إن السديري سيقدم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة التي تستمر ليومين.
MENAFN26092023000208011052ID1107143526
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.