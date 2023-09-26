وفد سعودي يصل رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصل وفد سعودي الثلاثاء برئاسة السفير السعودي غير المقيم لدولة فلسطين نايف السديري إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.



وكتب السفير السديري عبر صفحته منصة (أكس)، "من دولة فلسطين الحبيبة أرض كنعان أجمل التحيات". وتعدّ زيارة الوفد السعودي هي الأولى منذ 1993.



وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية إن السديري سيقدم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة التي تستمر ليومين.