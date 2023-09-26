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ظهور نادر لـ والد وائل كفوري أثناء حفله في بيروت - فيديو

9/26/2023 7:14:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوالد الفنان اللبناني وائل كفوري أثناء حفله الفني في بيروت مؤخرا، وبدا والده بظهور نادر وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو.
وانهالت تعليقات الجمهور بشكل ملفت على المقطع، و أكدوا أن والد وائل نسخة عنه وجاءت التعليقات على الشكل التالي: " نسخة عنو"، بيشبهو كتير"، والبعض الآخر قال: " يطول بعمرو ويعطيه الصحة".


وفي هذا الإطار، نشرت طليقة وائل، انجيلا بشارة صورا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام ظهرت فيها ابنتهما "ميشيل" في الحفل. وعلقت عليها بالقول: "انتي ست الكل اميرتنا الجميلة. نحبك".

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