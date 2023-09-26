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7 سيدات في حكومة الخصاونة

9/26/2023 7:14:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر التعديل السابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة التي تشكلت في تشرين الأول 2020، إدخال سيدتين على الفريق الوزاري، ليرفع بذلك عدد السيدات في فريقه إلى 7.
وفي التعديل الحكومي الجديد، تقرر تعيين ناديا الروابدة وزيرا للعمل، والمهندسة وسام التهتموني وزيرا للنقل.
وإلى جانب الروابدة والتهتموني هناك أيضا كل من خلود السقاف وزيرة الاستثمار، ونانسي نمروقة وزير دولة للشؤون القانونية، وزينة طوقان وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهيفاء النجار وزيرة الثقافة، ووفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية.
وكانت صدرت الإرادة الملكية، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.

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