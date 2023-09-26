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أستراليا تعلن إنشاء أول محطة ضخمة لتصدير الهيدروجين

9/26/2023 7:14:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، انتوني البانيزي، إنشاء أول محطة ضخمة لتصدير الهيدروجين في جنوب أستراليا.
وبين أن المحطة الجديدة ستكون قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل أساسي كما يمكنها استضافة مشاريع بقيمة 13 مليار دولار أسترالي وتوليد ما يصل إلى 1.8 مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030، بحسب ما قاله البانيزي.
وستخصص الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية جنوب أستراليا 100 مليون دولار أسترالي لإنشاء المحطة التي ستوفر حوالي 16 ألف فرصة عمل.
ويُعد الهيدروجين الأخضر وقوداً خالياً من الكربون، ومصنوعاً من التحليل الكهربائي، باستخدام الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الشمسية.

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