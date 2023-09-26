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مناصب قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري

9/26/2023 7:14:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة .
فيما شغر منصب أمين عام وزارة النقل، بعد تعيين المهندسة وسام التهتموني وزيرا للنقل ، وشغرت عدة مناصب بعد تعيين الدكتور مهند المبيضين وزيرا للإتصال الحكومي وهي: نائب رئيس الجامعة الأردنية ، عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان ، مدير عام مركز التوثيق الملكي .

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