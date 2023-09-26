مناصب قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة .
فيما شغر منصب أمين عام وزارة النقل، بعد تعيين المهندسة وسام التهتموني وزيرا للنقل ، وشغرت عدة مناصب بعد تعيين الدكتور مهند المبيضين وزيرا للإتصال الحكومي وهي: نائب رئيس الجامعة الأردنية ، عضو مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان ، مدير عام مركز التوثيق الملكي .
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