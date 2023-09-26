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اكتئاب الخريف الموسمي .. ما هي أعراضه وطرق علاجه ؟

9/26/2023 7:14:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -مع بدء فصل الخريف، قد ينتاب الإنسان حالة من تقلب المزاج، ووهن القوة، يُعرِّف الطب النفسي هذه الحالة بـ "الاكتئاب الموسمي" أو "الاضطراب العاطفي الموسمي"، والذي يظهر عادة في توقيتات معينة، ترتبط بفصول العام الأربعة.
وفي هذه الأجواء الخريفية، تُثار الأسئلة، حول طبيعة الاكتئاب الموسمي، وأعراضه، والأسباب التي تدفع بالأساس إلى ظهوره، وكذلك متى تصبح الأعراض في مستوى من الخطورة، يستدعي زيارة الطبيب.
يقول استشاري العلاج النفسي وعلاج الإدمان عبد المحسن ديغم إنّ الاكتئاب الموسمي، هو اضطراب يصيب بعض الأشخاص نتيجة خلل في الهرمونات، وقد يأتي في أي من فصول العام الأربعة، مثل الاكتئاب الخريفي والشتوي، وقد يظهر في فصلي الربيع والصيف.
ويضيف ديغم أنّه في أحيانٍ كثيرة قد يأتي الاكتئاب الموسمي في أوقات معينة لا ترتبط بفصول العام الأربعة، مثل نوبات الاكتئاب التي تصيب المرأة أثناء الدورة الشهرية.
ويتابع: "الاكتئاب الموسمي ليس مرض اكتئاب، ولكنه مجرد نوبة، نستطيع وصفها بأنها حالة "اعتلال في المزاج"، قد يتحول لحالة مرضية إذا استمرت الأعراض".
وفي السياق، رصد موقع "مايو كلينيك" الطبي المتخصص أبرز أعراض الاكتئاب الموسمي، كالتالي:
الشعور بضعف الهمة والحزن والكآبة معظم اليوم، وذلك في كل يوم تقريباً.
فقدان الشغف بممارسة الأنشطة التي طالما كنت تستمتع بها.
الشعور بالفتور والكسل.
مواجهة مشاكل متعلقة بالنوم لفترات طويلة.
الرغبة الملحة في تناول الكربوهيدرات والإفراط في الأكل وزيادة الوزن.
الشعور باليأس أو انعدام القيمة أو الإحساس بالذنب.
صعوبة التركيز.
من جانبه، يقول استشاري العلاج النفسي وعلاج الإدمان إنّ أعراض الاكتئاب الموسمي قد تستمر أحياناً لعدة أيام ثم تختفي، لكن في حالة استمرارها لمدة أكثر من ١٥ يوم، فيجب على المريض زيارة الطبيب.
وينصح ديغم بعدم الاستسلام للمزاج المعتل، لأنه يتسلل للأشخاص تدريجياً، إذ يبدأ بالتوقف عن ممارسة أنشطة إيجابية، مثل:
التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية
التغيب عن العمل
الميل للعزلة
ويشدد استشاري العلاج النفسي وعلاج الإدمان على ضرورة مقاومة هذه الأعراض حتى لا تتحول الأعراض إلى حالة مرضية، تتطلب الخضوع لبرنامج علاج.

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