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اندريه سكاف يتعرض لوعكة صحية ويخضع لعملية جراحية

9/26/2023 7:14:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعرض الممثل السوري اندريه سكاف لوعكة صحية مفاجئة دخل على اثرها الى المستشفى لاجراء عملية جراحية.
وفي هذا السياق، قال اندريه سكاف ان وضعه الصحي بات افضل، مطمئنا جمهوره ومؤكدا ان لا شيئ يدعو للقلق.


وقال سكاف انه تماثل للشفاء بعد إجراء عملية جراحية بسيطة، وغادر المستشفى يوم الاثنين الماضي مشيرا إلى أن حالته تحسنت بشكل ملحوظ، وأنه حالياً يتواجد في منزله بالعاصمة دمشق، حيث يخضع لفترة نقاهة برفقة زوجته الفنانة سوسن أبو عفار وابنته سوناتا.


كما اكد اندريه سكاف انه سيعود إلى العمل قريبًا، مشيرا الى أنه لا يزال يشعر ببعض الآلام نتيجة للعملية الجراحية، ولكنها ليست شديدة، ويسعى جاهدًا للتغلب عليها بالصبر والابتسامة، ويمضي وقتًا ممتعًا مع عائلته التي تدعمه.


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