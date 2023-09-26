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السير الذاتية للوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

9/26/2023 7:14:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل سابع على حكومة بشر هاني الخصاونة، وتاليا السير الذاتية للوزراء الجدد في الحكومة.
مهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي
يحمل المبيضين الدكتوراه في فلسفة التاريخ/ تاريخ العرب الحديث من الجامعة الأردنية، والماجستير في التاريخ الإسلامي الحديث من جامعة آل البيت، والبكالوريوس في التاريخ والآثار من جامعة مؤتة.
وعمل عميدا لكلية شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية، والناطق الإعلامي باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، ومدير مركز الوثائق والمخطوطات ودراسات بلاد الشام، وعضو اللجنة العليا لتاريخ لإعادة كتابة تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، وعضو لجنة الخطة الوطنية للتوثيق والأرشفة، ومستشار معهد الدوحة للدارسات العليا للبحوث، ورئيس لجنة الخطة التنفيذية للثقافة في الجامعة الأردنية.
وسام التهتموني وزيرة للنقل
التهتموني، هي الأمين العام لوزارة النقل للأعوام من 2019 إلى العام الحالي 2023، فيما عملت قبلها مديرة لمديريات الدراسات لهيئة تنظيم النقل البري.
حديثة جمال حديثة الخريشة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية
الخريشة من مواليد العاصمة عمّان، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، وعمل وزيرا للشباب لعامي 2017-2018.
وعمل الخريشة، مهندسا في وزارة الشؤون البلدية، مهندسا في قسم الطرق ومهندساً في قسم الأبنية، رئيسا لمجلس الخدمات المشتركة للواء الموقر، رئيسا لبلدية سحاب، مديرا للشؤون البلدية لمحافظة العاصمة، وعضوا في عدة جمعيات خيرية.
وجيه عزايزة، وزير دولة
شغل عزايزة في حكومة بشر الخصاونة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، ووزيرا للنقل، ووزيرا للتنمية الاجتماعية في حكومات هاني الملقي وعبدالله النسور وفايز الطراونة ومعروف البخيت.
والوزير من مواليد محافظة إربد عام 1955، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة حلب في سوريا، وحصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى 2007.
وحصل عزايزة على عضوية كل من مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة، مجلس مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية/ جامعة اليرموك. وهو مفوض الجانب الأردني في اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة، وممثل وزارة الخارجية في مديرية المساهمات الحكومية /وزارة المالية، كما عمل مديرا لوحدة تنفيذ مستشفى الأمير حمزة في وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومديرا عاما لدائرة الشؤون الفلسطينية.
رائد أبو السعود وزيرا للمياه والري
يحمل أبو السعود درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية وإدارة البناء من جامعة ميامي الأمريكية، والتحق بدورات تعليمية وتدريبية متعلقة بالبناء، البرايمافيرا، التعاون الثنائي والدولي، اقتصاديات المياه، الإدارة المالية والمحاسبية، إدارة محطات معالجة مياه الشرب والشفافية في امتيازات البنية التحتية في جامعة هارفارد والعديد من المعاهد ومراكز التدريب الأردنية.
وشغل منصب وزير المياه والري في حكومة عمر الرزاز، وسبقها شغل منصب وزير الأشغال العامة والإسكان في الفترة من 25 تشرين أول 2004 ولغاية 7 نيسان 2005، وكان وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل للفترة من 25 تشرين أول 2003 ولغاية 24 تشرين أول 2004، ووزيراً للمياه والري من نيسان 2005 وحتى تموز للعام ذاته، والحقيبة ذاتها للأعوام من 2007 إلى 2009.
وعمل أبو السعود مديرا لوحدة التخطيط والإدارة ومساعدا لأمين عام سلطة المياه في وزارة المياه والري، في الفترة 2000-2003.
والوزير عضوا ورئيسا لمجلس في سلطة الطيران المدنية، وعضوا في مؤسسة سكة حديد العقبة، وعضوا في مؤسسة سكة الحديد الحجازي، وعضوا في سلطة الأردن البحرية، وعضوا في لجنة تنظيم قطاع النقل العام، إضافة إلى عضويته في مؤسسة الإسكان والتطوير والحضري من عام 2003.
ماهر أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان
ولد في مدينة السلط، في عام 1957، وشغل منصب وزير الأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل، ويحمل أبو السمن البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة بوخارست، والدكتوراه الفخرية في الإدارة والعلاقات الخارجية من الجامعة الملكية في إيرلندا.
وشغل الوزير مناصب؛ وزير الشؤون البلدية 2011-2023، وزير الشؤون البلدية ووزيراً للمياه والري 2012-2013، رئيس بلدية السلط الكبرى، رئيس قسم متابعة المشاريع في ديوان المحاسبة، رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى، رئيس لجنة البلديات الاردنية المنتسبة للاتحاد الدولي للمدن المتحدة، رئيس نادي السلط الرياضي، عضو في المجلسين الاستشاري والتنفيذي لمحافظة البلقاء، عضو في مجلس إدارة مؤسسة إعمار السلط، عضو في مجلس جامعة البلقاء التطبيقية، عضو في مجلس جامعة عمان الأهلية.
ناديا عبد الرؤوف الروابدة وزيرة للعمل
ومن مواليد إربد في عام 1963، وتحمل شهادة بكالوريوس علوم سياسية وعلم اجتماع من الجامعة الأردنية.
وتسلمت الروابدة مناصب؛ المديرة العامة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، رئيسة هيئة مديرين شركة مياه اليرموك، رئيسة مجلس إدارة شركة كهرباء المملكة، رئيسة مجلس إدارة شركة تطوير وادي عربة، عضو مجلس أمناء جائزة التميز للمغترب الأردني، وعضو في منتدى تطوير السياسات الاقتصادية.
وحصلت على عضوية كل من مجالس إدارة؛ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، شركة كهرباء المملكة، شركة البريد الأردني، مستشفى الملك المؤسس، شركة العصر، الخزف الأردنية، شركة الضمان للاستثمار، شركة الضمان للمناطق التنموية، شركة الأجواخ الأردنية، وعضو هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية، وعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، واللجنة الوطنية لاستراتيجية الفقر والبطالة، اللجنة الوطنية لاستراتيجية ذوي الاحتياجات الخاصة، واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأسرة.
يوسف الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين
المناصب التي شغلها: وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين (2015 - 2021)، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة (2019)، مدير التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين (11/1/2015-لغاية 11/6/2015)، مدير السياسات والعلاقات التجارية الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين (16/5/2010 ولغاية 10/1/2015)، مساعد مدير السياسات والعلاقات التجارية الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين (1/10/2006 ولغاية 15/5/2010)، رئيس قسم العلاقات الأميركية والأوروبية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية (1/10/2005 – 30/9/2006)، باحث اقتصادي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية (23/9/2002-30/9/2005)، إداري في شركة الهلال الخصيب لإنتاج الأدوية البيطرية والزراعية (1/3/1995-20/9/2002).

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