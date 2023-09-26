إدخال 3 وزراء للفريق الحكومي لم يسبق لهم تسلّم وزارات - أسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ضمت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بعد الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء التعديل عليها، اليوم الثلاثاء، 3 وزراء جدد يعينوا للمرة الأولى بمناصب وزارية.
وبحسب التعديل، فإن الأسماء التي عينت للمرة الأولى كوزراء هم:
ناديا عبدالرؤوف الروابدة وزيرا للعمل
وسام وليد التهتموني وزيرا للنقل.
مهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي.
وأجرى رئيس الوزراء اليوم التعديل السابع على الحكومة، بعد أن كلف بتشكيلها لأول مرة في 7 تشرين الأول 2020 .
MENAFN26092023000208011052ID1107143518
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.