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إدخال 3 وزراء للفريق الحكومي لم يسبق لهم تسلّم وزارات - أسماء

9/26/2023 7:14:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضمت حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بعد الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء التعديل عليها، اليوم الثلاثاء، 3 وزراء جدد يعينوا للمرة الأولى بمناصب وزارية.
وبحسب التعديل، فإن الأسماء التي عينت للمرة الأولى كوزراء هم:


ناديا عبدالرؤوف الروابدة وزيرا للعمل

وسام وليد التهتموني وزيرا للنقل.

مهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي.
وأجرى رئيس الوزراء اليوم التعديل السابع على الحكومة، بعد أن كلف بتشكيلها لأول مرة في 7 تشرين الأول 2020 .

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