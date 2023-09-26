استغلال اخيه من ذوي الاحتياجات الخاصة .. شقيق انغام يثير الجدل بمنشور جديد

MENAFN - Al Wakeel News)أثار الموزع الموسيقي خالد سليمان، شقيق النجمة أنغام جدلاً كبيراً على السوشيال ميديا بمنشوراته التي تتحدث عن خلافات حادّة بينه وبين أسرة والده، مهدّداً بالكشف عن مفاجآت خلال الفترة المقبلة.



وأكد خالد في حوار مع صحيفة "النهار" اللبنانية أن "المنشورات التي يدوّنها ليست موجّهة إلى شقيقته أنغام". كما شدد على "دورها المهمّ في حياته، وحرصها الدائم على دعمه وتشجيعه، على الرغم من أنها هي أيضاً تعرّضت للظلم"، وفق تعبيره.



وأوضح أن "الخلاف الأساسي هو مع والده الملحّن محمد علي سليمان".



وفي منشور جديد كتبه شقيق أنغام، كشف أنّ "زوجة أبيه تستغل ياسين، ابن الفنانة الراحلة غنوة، في عمله بمهنة التمثيل، كذلك شقيقه أحمد، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تطلب أموالاً من الغير بحجة المساهمة في علاجه، على الرغم من تكفّل أنغام بكل احتياجاته المادية".



وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع تغريدته الجديدة، متسائلين عن السبب الذي دفعه للحديث عن عائلته بهذه الطريقة، وتعرّض الشاب للكثير من الانتقادات التي رأت أنه يكرر الخطأ الذي ارتكبه الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، متهمين إياه بإثارة الجدل والبحث عن الشهرة.



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