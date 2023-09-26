الهلال يعبر الجبلين (فيديو)

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صعد نادي الهلال السعودي إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، على حساب نادي الجبلين، إثر فوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما الإثنين.ويدين "الزعيم" بالفضل في انتصاره لنجمه البرتغالي روبن نيفيز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 64 من زمن اللقاء، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، بمدينة حائل.

وبدأ البرتغالي جورجي جيسوس (69 عاما) المدير الفني لنادي الهلال، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الجبلين:

37- ياسين بونو

66- سعود عبد الحميد

7- تمبكتي

3- كوليبالي

12- ياسر الشهراني

7- سلمان

8- روبن نيفيز

29- سالم الدوسري

77- مالكوم

14- الحمدان

9- ألكسندر ميتروفيتش.

وغاب النجم البرازيلي نيمار عن هذه المباراة، الأمر الذي زاد من التكهنات حول دخوله في أزمة مع المدرب جورجي جيسوس.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حدوث مشادة بين نيمار وجيسوس عقب مباراة الهلال ونافباهور الأوزبكي في مستهل مشوار "الزعيم" ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وتعادل الهلال على أرضه (1-1) مع ضيفه الأوزبكي مما تسبب في صدمة لجماهير الفريق السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة حدثت في غرفة الملابس حين وبخ جيسوس النجم البرازيلي بشدة أمام باقي اللاعبين ولم يتقبل نيمار هذا الأمر بل وطالب بإقالة المدرب البرتغالي.

وأوضحت الصحيفة أن "نيمار لم يقدم أفضل أداء في المباراة، حيث لم يسجل، ولم يكن سلوكه مثاليا على أرض الملعب، لأنه كان عرضة للطرد وأخطأ في تسجيل هدف سهل نسبيا في منطقة الجزاء".

وذكرت أن مسؤولي النادي السعودي اجتمعوا بوكيل جيسوس، يوم الثلاثاء الماضي، وحذروا من إمكانية إنهاء عقده إذا لم يتحسن أداء الفريق.

في حين نفى نيمار هذه الشائعات، من خلال تعليقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي على منشور عن أزمة مزعومة، بقوله: "هذا هراء... عليكم أن تتوقفوا عن تصديق مثل هذه الأشياء. يجب على الصفحات التي تضم ملايين المشتركين ألا تنشر أخبارا مزيفة!".



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