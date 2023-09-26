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نيمار يبدأ بخطة العودة إلى بلاده

9/26/2023 7:14:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي، بأن النجم البرازيلي نيمار، يخطط للعودة إلى نادي سانتوس في نهاية الموسم المقبل، من أجل التحضير بشكل مناسب للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم 2026.
وانضم نيمار (31 عاما) إلى صفوف نادي الهلال السعودي لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي 2023، بموجب عقد يمتد لمدة موسمين حتى عام 2025، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن أصدقاء مقربين من نيمار ووالده كشفوا أن اللاعب رفض التوقيع على عقد لمدة 4 سنوات مع نادي الهلال، بسبب نيته العودة إلى ناديه الأم سانتوس على غرار ما فعل مواطنه روبينيو قبل مونديال جنوب إفريقيا 2010.
وأوضحت "سبورت" أن نيمار تواصل مع مسؤولي نادي سانتوس بالفعل وناقش معهم خطة العودة، وأن لديه رغبة قوية لارتداء قميص النادي البرازيلي مرة أخرى وفقا لأصدقائه المقربين.
وزعمت تقارير مؤخرا بأن نيمار دخل في أزمة مع مدربه البرتغالي خورخي جيسوس، بسبب تراجع مستوى اللاعب البرازيلي.

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