تيباس يؤكد انضمام كيليان مبابي لريال مدريد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، ثقته في إتمام انتقال الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، للدوري الإسباني الموسم المقبل.وقال تيباس، في تصريح لقناة "موفيستار بلس" الإسبانية: "لست مقتنعا، لكنني متأكد من أن اللعب في الليغا هو قدر مبابي".

وأضاف: "مبابي سيلعب في إسبانيا الموسم المقبل، بنسبة 70 أو 80%".

وكان مبابي على أعتاب ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما رفض تفعيل خيار تمديد عقده الحالي مع البي أس جي حتى 2025، وبالتالي سيكون حرا بنهاية الموسم الحالي.

ويحق لمبابي التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، على أن يرحل مجانا في الصيف.

وسجل مبابي 8 أهداف خلال 6 مباريات مع باريس في مختلف المسابقات هذا الموسم.

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