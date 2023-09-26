قرار مفاجئ من لجنة الحـكام المـصرية بعد شـكوى الزمـالك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت لجنة الحكام المصرية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا على إبعاد الحكم الدولي أمين عمر عن إدارة مباريات الزمالك، في الدوري خلال الفترة المقبلة.

وقررت اللجنة استدعاء أمين عمر، إلى التحقيق بمقر الجبلاية، لمناقشته في بعض قراراته التحكيمية، الخاصة بمباراة الزمالك والمقاولون العرب.

جاء ذلك بعد تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ضد أمين عمر حكم مباراة المقاولون.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، بنتيجة 1-1، الاثنين.

وكشف الزمالك في بيان له أنه يطالب باستبعاد الحكم أمين عمر من إدارة مبارياته مستقبلا، لأنه ينتمي لأحد الفرق المنافسة.

وشهدت المباراة بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، أبرزها إلغاء هدف للزمالك، وعدم احتساب ضربة جزاء للفريق الأبيض.

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