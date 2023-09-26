هل يساعد تحسين مسارات التوزيع في خفض التكاليف ورفع الكفاءة؟

(MENAFN
- Golin Mena) المملكة العربية السعودية جدة 26 سبتمبر 2023 – أعلنت الشركة السعودية الرائدة في تصنيع المواد الغذائية وبيعها وتوزيعها، سدافكو، التي لها عمليات في أنحاء الشرق الأوسط، عن إطلاق مبادرة مبتكرة ضمن استراتيجيتها القائمة على التغيير، والتي تركّز على إيجاد نقاط توزيع أقوى.
ويعد تخطيط مسارات التوزيع وتحسينها خطوة مهمة على طريق سدافكو نحو تحسين عمليات التوزيع وجعلها أعلى كفاءة وأكثر جاهزية للمستقبل. ومن شأن تحديد أقلّ المسارات تكلفة أن يضيف الإنتاجية والمرونة إلى هذه العمليات المعقدة.
وقال باتريك ستيلهارت، الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو، إن التحسين في مسارات التوزيع سيسمح للشركة بتوجيه مواردها بشكل أكثر كفاءة لخدمة المزيد من المستهلكين وإدارة استراتيجيات المبيعات، وتوحيد الإجراءات باستخدام التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أن استخدام أدوات مثل أتمتة فرق المبيعات ونظام إدارة الموردين وتخطيط عمليات المبيعات "من شأنها أن ترفع دقة التوزيع النهائي وتحسّن كفاءته".
ويُعدّ قسم إدارة وتطوير المعلومات لدى سدافكو من أهمّ الداعمين لعملية تحسين مسارات التوزيع، إذ يُعتبر تخطيط المسارات من العناصر الأساسية لأية استراتيجية مبيعات فعالة. ويتضمن ذلك تحديد المسارات من أجل الترتيب لزيارات التوزيع بأكثر الطرق فاعلية وأعلاها كفاءة، مع متابعة القيود ومتطلبات العمل التي يمكن تحقيقها.
وأضاف ستيلهارت: "ينصبّ تركيز فريقنا على إدارة مشروع بدقة لضمان أفضل تخطيط ممكن للرحلات لكل مستودع، لذلك يجمع الفريق كل البيانات اللازمة ويأخذ في الاعتبار العوائق المتغيرة، مثل ساعات عمل مندوبي المبيعات وأيام الإجازات والحدّ الأقصى لعدد العملاء يوميًا، قبل معالجة البيانات".
وبالنظر إلى ارتفاع مستويات العمليات اللوجستية، يضمن تحسين المسارات أفضل الترتيبات الممكنة لرحلات التوزيع من خلال التركيز على إدارة المناطق لتجنب التداخل فيما بينها، وتوفير أوقات فِرق المبيعات واستغلالها بفاعلية لكسب مزيد من وقت الخدمة أثناء كل زيارة، مع تقليل أوقات الرحلات وتحسينها وخفض استهلاك الوقود، كما يساعد في تحقيق أعلى درجات رضا العملاء.
وتسعى سدافكو، من خلال مبادرة تحسين مسارات التوزيع وغيرها من مبادرات الاستدامة الأخرى، إلى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
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