الشركات السعودية تتوقع مستويات منخفضة من التهديدات الأمنية في العام القادم وتعزز استخدام التكنولوجيا المتقدمة

ميل بروكس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة G4S أفريقيا والشرق الأوسط

محمود مظفّر، العضو المنتدب لشركة G4S في المملكة العربية السعودية

جدة , المملكة العربية السعودية , September 26, 2023 /EINPresswire/ -- تتوقع الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية مستويات متدنية من التهديدات الأمنية كما أنها تركز على التوسع في تبني التكنولوجيا المتقدمة في العام القادم مما يعزز مكانة المملكة الريادية في ممارسة الأعمال التجارية.وجاءت هذه التوقعات في "تقرير الأمن العالمي" الذي نشرته شركة G4Sبناء على بحوث أعدتها للمرة الأولى، بمشاركة 1,775 من كبار مسؤولي الأمن في أكثر من 30 دولة وشركات عالمية بإيرادات إجمالية تزيد عن 20 تريليون دولار. ومن بين المشاركين، شمل الاستطلاع 235 من كبار مسؤولي الأمن في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن.ويتوقّع كبار مسؤولي الأمن أن تكون معدلات التسلل و التخريب من الجهات المنافسة الأدنى في المنطقة بنسبة 11% و 13% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع عدد أقل من كبار مسؤولي الأمن أن الاحتيال وسرقة الممتلكات المادية للشركات تشكّل تهديدات خارجية حقيقية في العام القادم، مقارنة بالمتوسطات الإقليمية والعالمية التي تبلغ 17% و16% على التوالي.أما في العام الماضي، شهدت المملكة العربية السعودية مستويات أقل من التهديدات الخارجية المتعلقة بأعمال تخريب الممتلكات والتعدي على ممتلكات الآخرين وهجمات حجب الخدمة الموزعة من المتوسط العالمي.وسجلت الشركات في المملكة العربية السعودية أيضاً أقل عدد من حالات الحوادث الأمنية بنسبة 19% خلال العام الماضي، بما في ذلك الجرائم العنيفة، بينما بلغ متوسط هذه المعدلات على المستوى الإقليمي 26%. ولوحظ كذلك أن 22% من الشركات سجلت حوادث أقل في الجرائم البسيطة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 36%.وفي هذا الإطار، صرّح أكثر من ربع كبار مسؤولي الأمن الذين شملهم الاستبيان (بنسبة تبلغ 27%)، بأنهم لم يواجهوا أي تهديدات أمنية العام الماضي مثل الاضطرابات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية وتغيّر المناخ وغيرها، وذلك بالمقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 14%.وفي العام القادم، تسعى المملكة العربية السعودية للتحول إلى مستويات جديدة في استخدام التكنولوجيا المتقدمة والناشئة، وتشمل هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على الوجوه وتعلم الآلة، حيث تهدف إلى زيادة نسبة تبني هذه التكنولوجيات من 22% إلى 40%. يُذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية بين الدول في المنطقة بعد الأردن التي تعتزم اعتماد أنظمة المراقبة والرصد التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بنسبة 46٪، مما يعكس توجهها نحو تبني الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ.وأظهرت الإحصائيات أن أكثر من ثلثي كبار مسؤولي الأمن، أي بنسبة 67%، يرون أن الذكاء الاصطناعي يعزز بشكل كبير قدرات موظفي الأمن، وهذا يفوق المتوسط العالمي البالغ 50%. وأكد أكثر من الثلث (38%) منهم أن استخدام التكنولوجيا الذكية لا يعتبر تحدياً صعباً على الإطلاق، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 11%.وتعتبر المملكة العربية السعودية ثاني أعلى دولة في المنطقة من حيث التوقع بأن تستخدم تقنيات البصمات والتعرف على الوجوه خلف دولة الإمارات بنسبة 49% خلال السنوات الخمس المقبلة. وإلى جانب هذا التطور، تخطط الشركات في المملكة العربية السعودية بنسبة 44% - وهي نسبة تفوق أي دولة أخرى في المنطقة - لاستخدام إنترنت الأشياء (IoT) والأجهزة المتصلة.في هذا السياق، صرّح السيد محمود مظفّر، العضو المنتدب لشركة G4S في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "تأتي نجاحات الحكومة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وتوظيف استثمارات ضخمة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتطوير المهارات الرقمية في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتساهم هذه الخطوات في تحويل المملكة إلى وجهة استثمارية جذابة للشركات والأعمال."وأضاف: "لقد أثبت "تقرير الأمن العالمي" أن المملكة العربية السعودية تُعدّ بيئة مستقرة وجاذبة للشركات الراغبة في النمو والتطور، وذلك نظراً لمستويات أقل من التهديدات الخارجية في العام القادم، مما يميزها عن باقي دول المنطقة."واختتم مظفّر تصريحه قائلاً: "على الرغم من هذا الاستقرار، ستظل الشركات بحاجة مستمرة إلى تعزيز مستويات الأمن لحماية أصولها وموظفيها. ولا يقتصر دور التكنولوجيا على تحقيق هذا الهدف فحسب، بل يشير التقرير أيضاً إلى تفوّق المملكة العربية السعودية في استخدام التكنولوجيا كوسيلة للحفاظ على الأمن."وقال ميل بروكس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة G4S أفريقيا والشرق الأوسط:"تشهد العديد من البلدان في الشرق الأوسط تحولًا اقتصاديًا مع ابتعاد حكوماتها عن النفط ودفعها لجعل اقتصاديتها من الأكبر في العالم."“يسلط هذا التقرير الضوء على افضل ظروف التشغيل للشركات في الشرق الأوسط، حيث تبدو التوقعات الأمنية أفضل من أي مكان آخر مقابل العديد من التدابير."

Claire Akkaoui

FTI Consulting

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