فيديو-لحظة سقوط مروحية انقطع ذيلها في امريكا ومصير طاقمها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
في حادثة مروعة شهدتها مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، أظهر مقطع فيديو اُلتقط بهاتف نقال لحظة سقوط مروحية إنقاذ بعدما تعرضت لعطل ميكانيكي في الجو .
ويصف المسعف الجوي، مايك تشاغواسيدا البالغ من العمر 31 عامًا لموقع "سي ان ان " ، كيف مرت لحظات حياته أمام عينيه، عندما تعرضت المروحية التابعة لشرطة بروارد للعطل الكارثي مما اسفر عن نجاته ووفاة كابتن الطائرة .
وأظهر الفيديو تصاعد الدخان والنيران من الطائرة قبل لحظات من سقوطها.
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