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فيديو-لحظة سقوط مروحية انقطع ذيلها في امريكا ومصير طاقمها

9/26/2023 6:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في حادثة مروعة شهدتها مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، أظهر مقطع فيديو اُلتقط بهاتف نقال لحظة سقوط مروحية إنقاذ بعدما تعرضت لعطل ميكانيكي في الجو .

ويصف المسعف الجوي، مايك تشاغواسيدا البالغ من العمر 31 عامًا لموقع "سي ان ان " ، كيف مرت لحظات حياته أمام عينيه، عندما تعرضت المروحية التابعة لشرطة بروارد للعطل الكارثي مما اسفر عن نجاته ووفاة كابتن الطائرة .
وأظهر الفيديو تصاعد الدخان والنيران من الطائرة قبل لحظات من سقوطها.


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