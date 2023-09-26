فيديو-لحظة سقوط مروحية انقطع ذيلها في امريكا ومصير طاقمها

ويصف المسعف الجوي، مايك تشاغواسيدا البالغ من العمر 31 عامًا لموقع "سي ان ان " ، كيف مرت لحظات حياته أمام عينيه، عندما تعرضت المروحية التابعة لشرطة بروارد للعطل الكارثي مما اسفر عن نجاته ووفاة كابتن الطائرة . وأظهر الفيديو تصاعد الدخان والنيران من الطائرة قبل لحظات من سقوطها.

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