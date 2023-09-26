الدبابات السويدية تراوح مكانها وتدمر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبرت دبابات Stridsvagn 122 السويدية من أفضل الدبابات بين نسخ "ليوبارد 2" ألمانية الصنع المستخدمة حاليا.



وحصلت تلك الدبابات على دروع قوية ليس في مقدمة جسمها وبرجها فحسب بل وعلى سقفها. وتتوفر فيها المنظومات الخاصة بإقامة الستار الرذاذي الذي قدمه صناع الأسلحة الفرنسيون. لكن كل تلك التعديلات والتحديثات لم تساعدها في ظروف القتال الحقيقي.



واستخدم اللواء الـ21 الميكانيكي التابع لجيش نظام كييف في مسار سفاتوفو العملياتي دبابتين من هذا النوع. وهناك فرضية تفيد بأنهما دخلتا حقل الألغام في منطقة قرية ستيلماخوفكا، ثم فقدتا القدرة على الحركة، ما أجبر أفراد طاقميهما على مغادرتهما. لكن هناك فرضية أخرى تفيد بأن هاتين الدبابتين عجزتا عن عبور حقل زراعي عاد وصارتا تراوحان في المكان، ثم دمرتهما درونات "لانسيت" الانتحارية الروسية.



يذكر أن الحديث حول القابلية السيئة للمرور واجتياز الموانع لدى النسخ السويدية من دبابة Leopard 2А5 الألمانية كان يدور حتى قبل تسليمها للجيش الأوكراني، لأن السير في ميدان تدريب أو على طريق معبدة هو أمر بسيط. والأمر المختلف تماما هو القيام بمناورات بعيدا عن طرق الأسفلت.



ويرى الخبراء أن موسم التوحل الخريفي القادم لن يشكل مانعا جادا على Stridsvagn 122 السويدية فحسب بل وسيعقد استخدام دبابات Leopard 2А4 و Leopard 2А6 الألمانية وChallenger 2 البريطانية وМ1А1 Abrams الأمريكية.

RT