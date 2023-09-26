ما هي الأسباب وراء وجود ثقوب في جوارب لاعبي كرة القدم؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يجذب مشهد لاعبي كرة القدم الذين يشاركون في المباريات بجوارب مثقوبة بثقوب كبيرة على الجانب الخلفي لأقدامهم انتباه عشاق اللعبة.

وأثارت هذه الثقوب الغريبة التساؤلات حول دورها وتأثيرها المحتمل على أداء اللاعبين ولياقتهم خلال المباراة. فهل هناك دليل يشير فعلاً إلى أن هذه الجوارب المثقوبة يمكن أن تحدث فارقاً في أداء اللاعبين على أرض الملعب؟

يعود السبب الرئيسي لاختيار بعض اللاعبين إحداث ثقوب في الجزء الخلفي من جواربهم قبل النزول إلى الملعب، أو أثناء التدريبات، لمحاولة تقليل فرص تعرضهم للإصابة في ربلة الساق.

وتُصنع هذه الجوارب في الغالب من النايلون، وهي مادة بلاستيكية شديدة الصلابة وتستغرق وقتاً لتمتد مع حركة الساق أثناء اللعب. وهذا يعني أنها عادة ما تكون مريحة للغاية عند إخراجها من عبوتها للاستخدام قبل المباريات

ويرتدي اللاعبون بالمستوى الاحترافي أزواجا جديدة كل مرة يدخلون فيها أرض الملعب، بهدف استبدال جوارب الفريق الزلقة والمتراخية وغير المريحة بأخرى أكثر ملاءمة تتمتع بالمزيد من المقاومة، للحصول على ضغط محكم على الجسم، وسيطرة أفضل عند بذل الجهد البدني الهائل والركض لكيلومترات متواصلة بوقت قصير.

يقول الدكتور ستيفان فوسن مؤسس عيادات "كور كلينيك" للّياقة البدنية وإعادة التأهيل: "إن القماش المحكم على ساق اللاعب يمكن أن يتسبب في تعطيل الدورة الدموية حول ربلة الساق، مما قد يؤدي لتشنج أو شد العضلات خلال المباريات".

ويلجأ اللاعب إلى استخدام مقص لعمل ثقوب واسعة في نقاط معينة بطول عضلات ربلة الساق لتقليل الضغط عليها، لكي يتمكن اللاعب من تجنب أي خطر قد يهدد فرصه في لعب مباراة كاملة بلياقة قصوى.

وتعليقاً على ظهور مدافع مانشستر سيتي كايل والكر مراراً وهو يلعب بجوارب مثقوبة، قال جيرمين جيناس محلل كرة قدم ولاعب سابق ومذيع رياضي بمحطة "بي تي سبورت" إن الأمر يتعلق بالأداء الوظيفي للجسم، "ومن الواضح أنه يعتقد أن جواربه ضيقة للغاية، لذا فهو يقطع ثقوبا فيها لمساعدة الدورة الدموية بساقيه حتى لا يصاب بتشنج".

وتابع "مع استمرار المباراة، تنتفخ عضلات ساق لاعبي كرة القدم لأنها تمتلئ بالدم بسبب المجهود المبذول. وهو ما قد يسبب ضيقاً إضافياً للجوارب وشداً عضلياً وحتى زيادة مخاطر الجلطات بسبب تقييد تدفق الدم إلى أرجلهم".

وبالنسبة للاعبين الذين يتمتعون بعضلات ساق كبيرة ومنتفخة، يمكن أن تكون الجوارب مقيدة لجريان الدم بشكل خاص لهم، مما يسبب صعوبات أكثر في تدفق الدورة الدموية بشكل فعال.

لذلك، غالباً ما يقوم هؤلاء بتقطيع جواربهم من أجل تخفيف المشكلة، والمساعدة في تحسين قدرتهم على اللعب.

لبنان 24