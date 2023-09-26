مستوطنون يدمرون منزلا قيد الإنشاء في أريحا

مستوطنون يدمرون منزلا قيد الإنشاء في أريحا
التاريخ
9/26/2023 6:11:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - دمر مستوطنون، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الإنشاء في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، يعود للفلسطيني عبد القادر مشارقة.
وقال مشارقة لـ"وفا": إن مجموعة من المستوطنين هاجموا مسكنه البالغة مساحته 70 مترا مربعا في منطقة مصنفة (أ) جنوب بلدة العوجا، ودمروه وكسروا الأشجار حوله.
وفا
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