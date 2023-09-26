Tuesday, 26 September 2023 02:22 GMT

مستوطنون يدمرون منزلا قيد الإنشاء في أريحا

9/26/2023 6:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دمر مستوطنون، اليوم الثلاثاء، منزلا قيد الإنشاء في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، يعود للفلسطيني عبد القادر مشارقة.


وقال مشارقة لـ"وفا": إن مجموعة من المستوطنين هاجموا مسكنه البالغة مساحته 70 مترا مربعا في منطقة مصنفة (أ) جنوب بلدة العوجا، ودمروه وكسروا الأشجار حوله.


وفا


MENAFN26092023000208011052ID1107143225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث