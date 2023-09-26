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تغيير مفاجئ على التعديل الوزاري

9/26/2023 6:11:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت مصادر عليمة ان المشاورات التي اجريت خلال الساعات الأخيرة تمكنت من تبديل قرار رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتوزير نائبين بالتعديل الحكومي اليوم .
وقدم وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة استقالاتهم خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح امس الاثنين في الرئاسة، تمهيدا لاجراء تعديل وزاري جديد.
وبحسب المصادر انه بعد تراجع الخصاونة عن توزير نواب في حكومته فلن يشهد التعديل الوزاري اية مفاجآت جديدة .
واكد المصدر ان الوزراء الجدد في حكومة بشر الخصاونة سيؤدون اليمين القانونية امام جلالة الملك اليوم الثلاثاء .
ووفق مصدر مطلع فإن الخصاونة سيدخل 4 او 5 وزراء في تشكيلة الحكومة ، فيما سيغادرها وزيران .
المصدر اكد أن التعديل سيكون محدوداً على مستوى تغيير الوزراء ويحمل في أغلبه رؤية الفصل بين الوزارات .

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