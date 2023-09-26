تغيير مفاجئ على التعديل الوزاري

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت مصادر عليمة ان المشاورات التي اجريت خلال الساعات الأخيرة تمكنت من تبديل قرار رئيس الوزراء بشر الخصاونة بتوزير نائبين بالتعديل الحكومي اليوم .
وقدم وزراء حكومة الدكتور بشر الخصاونة استقالاتهم خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح امس الاثنين في الرئاسة، تمهيدا لاجراء تعديل وزاري جديد.
وبحسب المصادر انه بعد تراجع الخصاونة عن توزير نواب في حكومته فلن يشهد التعديل الوزاري اية مفاجآت جديدة .
واكد المصدر ان الوزراء الجدد في حكومة بشر الخصاونة سيؤدون اليمين القانونية امام جلالة الملك اليوم الثلاثاء .
ووفق مصدر مطلع فإن الخصاونة سيدخل 4 او 5 وزراء في تشكيلة الحكومة ، فيما سيغادرها وزيران .
المصدر اكد أن التعديل سيكون محدوداً على مستوى تغيير الوزراء ويحمل في أغلبه رؤية الفصل بين الوزارات .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN26092023000208011052ID1107143223
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.