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فيديو.. مصرع البلوغر العراقي نور بي أم في هجوم مسلح في بغداد

9/26/2023 6:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض البلوغر العراقي المشهور بلقب“نور بي أم” لهجوم مسلح في بغداد، مما أسفر عن وفاته. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صوت والدة البلوغر وهي تصرخ وتنادي على ابنها الراحل.
وأفاد مصدر في الشرطة أن مسلحًا مجهول الهوية يستقل دراجة نارية فتح النار على البلوغر، مصيبًا إياه بثلاث رصاصات أودت بحياته.


تم فتح تحقيق من قبل الشرطة العراقية للوقوف على ملابسات الحادث ويشعر الجمهور بحزن كبير لفقدان البلوغر“نور بي أم” وتعاطفوا مع عائلته وأحبائه في هذا الوقت الصعب.


إن وفاة البلوغر العراقي هذه تسلط الضوء على قضية العنف والجريمة في بغداد وتذكرنا بأهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. يأمل الجمهور في أن يتم الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

الاسبوع

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