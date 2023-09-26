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الحياري: دوام تلفريك عجلون غداً كالمعتاد تزامناً مع عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف

9/26/2023 6:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

أكدت مدير عام المناطق التنموية المهندسة اروى الحياري أن مواعيد عمل تلفريك عجلون غداً الاربعاء تزامنا مع عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون كالمعتاد ولا تغيير عليها.
واضافت الحياري بحديث لـ "الوكيل الإخباري" أن التلفريك سيكون جاهزاً لاستقبال الزوار ابتداءً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 5:30 مساءً.
وكانت الحياري قد أشارت إلى أن عدد زوار تلفريك عجلون وصل إلى أكثر من 208 الاف زائر منذ افتتاحه رسمياً وحتى منتصف الشهر الحالي.

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