الحياري: دوام تلفريك عجلون غداً كالمعتاد تزامناً مع عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي
أكدت مدير عام المناطق التنموية المهندسة اروى الحياري أن مواعيد عمل تلفريك عجلون غداً الاربعاء تزامنا مع عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف ستكون كالمعتاد ولا تغيير عليها.
واضافت الحياري بحديث لـ "الوكيل الإخباري" أن التلفريك سيكون جاهزاً لاستقبال الزوار ابتداءً من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 5:30 مساءً.
وكانت الحياري قد أشارت إلى أن عدد زوار تلفريك عجلون وصل إلى أكثر من 208 الاف زائر منذ افتتاحه رسمياً وحتى منتصف الشهر الحالي.
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