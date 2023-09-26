شيري تيجو الأولى في فئة سيارات الدفع الرباعي الصينية لعام 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حصدت شركة شيري، الشركة الصينية الرائدة في صناعة السيارات، على المركز الأول كأفضل علامة تجارية للسيارات الجديدة، وفق دراسة الجودة الأولية (IQS)، الصادرة عن شركة جي دي باور لعام 2023. وحصلت شيري تيجو على أعلى تصنيف في فئة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم.



وحسب الدراسة، تقدّمت شيري في عام 2023 مركزاً واحداً عن عام 2022، ما يعكس الجهد الدؤوب الذي تبذله الشركة لتتصدر سوق السيارات الصيني الواعد في الجودة.



وحصلت موديلات شيري على أعلى التقييمات في فئات سيارات السيدان المدمجة صغيرة الحجم (شيري إريزو 5)، وفي فئات سيارات الدفع الرباعي.

(شيري تيجو 5 إكس).



وركّزت الدراسة التي شملت 230 طرازا للسيارات الصينية، المصنّعة من 48 شركة، على تقصّي التغذية الراجعة من الملاك الجدد للسيارات خلال أول شهرين لغاية ستة أشهر من امتلاكهم لهذه السيارات، لـ 218 من الأعطال الشائعة في 9 فئات، بحيث يتم منح العلامات للمركبات بناء على عدد المشاكل لكل 100 سيارة.



وتمكّنت شيري من تحقيق نتائج مذهلة في الدراسات التي أجرتها شركة دي جي العالمية في السنوات الأخيرة، ففي الدراسة الأخيرة لعام 2023، حصلت سيارتا شيري تيجو7 وشيري تيجو 8 على المركز الأول لفئتي سيارات الدفع الرباعي الاقتصادية متوسطة الحجم، وسيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، في مؤشر التصميم والتنفيذ والأداء (APEAL).



واحتلت سيارة شيري إريزو 5 بلص، على صدارة سوق سيارات السيدان متوسطة الحجم لعام 2022، في مؤشر (APEAL)، في حين فازت سيارة شيري تيجو إكس3 بالمركز الأول في دراسة اعتمادية المركبات الصينية لعام 2021 (VDS)، لفئة سيارات الدفع الرباعي صغيرة الحجم.



وترسّخ هذه الجوائز بمجملها مكانة شيري المرموقة في عالم صناعة السيارات، وتضعها في صدارة العلامات الرائدة لصناعة السيارات الصينية، مسترشدة بفلسفتها في "بناء علامات تجارية بحرفية".



وتركّز شيري على الجودة في تصميم وتصنيع السيارات، مستندة إلى نهج إدارة الجودة المتكامل التي تتبناه، والقائم على التطوير وفق النموذج (V)، ونظام إدارة الجودة (5+1)، لتوفير تجربة مستخدم عالية الجودة طوال دورة حياة المنتج.

كما تدمج شيري نموذج إدارة الجودة مزدوج المصفوفة مع نموذج ضمان الجودة، ونظام تطوير والتحقق من الجودة، لتلبية جميع المتطلبات المترتبة على العوامل البيئية المتنوعة في سوق السيارات حول العالم، حيث تخضع جميع سياراتها المنتجة لفحوصات صارمة لقدرتها على التكيّف مع جميع البيئات، بما يعكس جهودها المتفانية لإنتاج سيارات استثنائية عالية الجودة وتحقق رضا العملاء.



وتلتزم شيري بقيم علامتها التجارية فيما يتعلق بـ "مراعاة البيئة والتكنولوجيا والأسرة والرفقة"، بهدف توطيد العلاقات مع مستخدمي سياراتها، فيما تعكس إدارتها الصارمة لمعايير الجودة والحرص على تعزيز مكانتها كشركة رائدة في صناعة السيارات، من حيث القيمة السوقية، والجهوزية التامة لتقديم المزيد من المنتجات عالية الجودة، والموثوقة في هذا القطاع شديد التنافسية.