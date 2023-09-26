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الوزراء الجدد يؤدون اليمين امام الملك

9/26/2023 6:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أدى الوزراء الجدد في حكومة بشر الخصاونة اليمين القانونية امام جلالة الملك اليوم الثلاثاء .
التفاصيل لاحقاً ..

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