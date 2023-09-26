الوزراء الجدد يؤدون اليمين امام الملك

الوزراء الجدد يؤدون اليمين امام الملك
التاريخ
9/26/2023 6:11:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أدى الوزراء الجدد في حكومة بشر الخصاونة اليمين القانونية امام جلالة الملك اليوم الثلاثاء .
التفاصيل لاحقاً ..
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