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وكالة الطاقة: الوصول لصافي انبعاثات صفرية يتطلب أموالا كثيرة

9/26/2023 6:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن النمو القياسي في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، لا سيما الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية يعني أنه لا يزال بالإمكان الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.
وذكرت أن العالم في حاجة لاستثمار ما يقرب من 4.5 تريليون دولار سنويا في التحول إلى الطاقة النظيفة، اعتبارا من بداية العقد المقبل، ارتفاعا من إنفاق 1.8 تريليون دولار متوقع في 2023.
وسجلت درجات الحرارة مستويات قياسية هذا العام وبلغ متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية 1.1 درجة مئوية أعلى من متوسط عصر ما قبل الصناعة.

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