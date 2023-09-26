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أزمة ديون أمريكا تتجدّد وتُنذر بمشاكل خطيرة

9/26/2023 6:11:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا تزال الخلافات تسيطر على الكونغرس الأميركي، حيث لم تظهر الأحزاب الجمهورية أي تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون التمويل المؤقت مع بقاء أسبوع واحد فقط قبل نفاد الأموال الحكومية الاتحادية، مما قد يؤدي إلى إغلاق الحكومة.


ولم ينجح الكونغرس حتى الآن في إقرار أي من مشاريع قوانين الإنفاق العادية، التي تبلغ 12 مشروعاً، لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول أكتوبر القادم.
من المقرر أن يقدم رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي هذا الأسبوع خطة لإقرار 4 مشاريع قوانين هامة، بما في ذلك اثنين للجيش والأمن الداخلي، على أمل أن يحصل على دعم الجمهوريين اليمينيين لإقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.
وتفتقد القيادة الحزبية الأصوات اللازمة لدفع هذا المشروع قدماً، والذي يعتمد على مستويات الإنفاق لعام 2023، لضمان استمرار تمويل المؤسسات الفيدرالية.

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