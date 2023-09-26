برعاية محمد بن راشد..‏ أحمد بن محمد يشهد حفل توزيع جائزة الإعلام العربي‬⁩

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام

حفل توزيع جوائز

الإعلام العربي.

وسلم سمو الشيخ أحمد بن محمد، الكاتبة سوسن الأبطح جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي،

ود. محمد الرميحي جائزة شخصية العام الإعلامية.



وجاءت جوائز الإعلام العربي كالتالي

-أحمد دياب من

صحيفة الأهرام العربي يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة السياسية.

-جمال جوهر

من صحيفة الشرق الأوسط يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاستقصائية.

-مجدي أبو الفتوح من صحيفة الشروق المصرية يفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاقتصادية.

-أسماء الشامسي من مجلة ماجد تفوز بجائزة الصحافة العربية عن فئة صحافة الطفل.

-صحيفة هسبريس الإلكترونية تفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة إخبارية.

-بوابة أرقام المالية تفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة اقتصادية.

-منصة " FilGoal" تفوز بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة رياضية.

-برنامج الصباح مع صبا يفوز بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج اقتصادي.

-برنامج أحمر بالخط العريض يفوز عن فئة أفضل برنامج اجتماعي.

-برنامج على خطى العرب يفوز عن فئة أفضل برنامج ثقافي

-فيلم ذاكرة الرمال يفوز عن فئة أفضل عمل وثائقي

-برنامج في المرمى يفوز عن فئة أفضل برنامج رياضي

-الكاتبة سوسن الأبطح جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي.



-د. محمد الرميحي جائزة شخصية العام الإعلامية.

