لولو وأرييل يحتفلان باليوم الوطني ويدخلان موسوعة غينيس للأرقام القياسية

(MENAFN
- mslgroup) تعاونت مجموعة اللولو هايبر ماركت، سلسلة متاجر البيع بالتجزئة الأسرع نموًا والأكبر في المملكة، مع شركة إسماعيل أبو داود التجارية المحدودة وشركة بروكتر آند جامبل، الشركات المصنعة لمنتجات مثل بامبرز، وتايد، وأرييل، وهيربال إيسنسز، للاحتفال باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين مع دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
قامت مجموعة اللولو، بالشراكة مع آرييل السعودية، بعمل تشكيل ملفت للنظر على شكل الرقم 93، باستخدام 16 ألف و494 عبوة منظف آرييل. وكسر هذا العمل الهائل الارقام القياسية في موسوعة غينيس عن "أكبر رقم مكتوب بعبوات استهلاكية".
وحضر الحفل، الذي أقيم على ملعب الأول بارك في الرياض، يوم 19 سبتمبر، الممثل السعودي الشهير يوسف الجراح. وحضر مسؤولو موسوعة غينيس للأرقام القياسية للتأكد من صحة المحاولة والتصديق عليها. إذ كان فريقا شركة اللولو وأرييل يعملان لعدة أيام على مخطط لوجستي وتصميمي لبناء التشكيل.
للاحتفال بدور مجموعة اللولو الريادي في السعودية، أبرمت الشركة العملاقة المتخصصة في قطاع البيع بالتجزئة شراكة مع جمعية البر الخيرية للتبرع بـ 6 آلاف عبوة مشاركة في العرض للعائلات المحتاجة. وسيكون هذا جزءًا من جهود مجموعة اللولو البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. ومن بين العبوات المتبقية، سيحصل عليها أكثر من 10 آلاف متسوق محظوظ في متاجر اللولو في الرياض خلال اليوم الوطني، ومجانًا على مبدأ "من يأتي أولاً".
وبهذه المناسبة، قال شهيم محمد، مدير اللولو في السعودية: "نحن متحمسون لهدف الحصول على لقب غينيس للأرقام القياسية المخصص للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93". إنه تمرين مجتمعي يمجد تقدم المملكة ودور مجموعة اللولو فيها. ويتم تصنيع المنتجات الرائدة للمنظفات، آرييل، التي تنتجها شريكتنا في المشروع بروكتر آند جامبل، في المملكة، وتماشيًا مع مبادئ مجموعة اللولو، تعرض تطور الصناعة والأعمال في السعودية الحديثة. ولقد قمنا ببناء مبادرتنا الخيرية والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في هذا الحدث، وبالتالي الوصول إلى العائلات المحتاجة وكذلك قاعدة عملائنا الكرام."
ومن جهته أعرب تركي بن معمر، مدير العلاقات الحكومية السعودية والسياسة العامة في شركة بروكتر آند جامبل، عن سعادة المجموعة متعددة الجنسيات للتعاون مع مجموعة اللولو في هذا الحدث التاريخي. وقال: "في بروكتر آند جامبل، نحن ملتزمون بالمساعدة في خلق عالم أفضل للأجيال القادمة من خلال قيادة المبادرات عبر منتجاتنا وعملياتنا التي تساعد المجتمعات التي نعمل فيها. وإن تعاوننا طويل الأمد مع مجموعة اللولو يوفر لكلا المنظمتين فرصة لإثبات قوة المنتجات وبرهنه جدارتها. ومن المؤكد أن هذا الجهد الهائل للاحتفال باليوم الوطني السعودي كسر الاقام القياسية في موسوعة غينيس سيأسر قلوب الجمهور بينما يخدم مبادرة خيرية نبيلة. ونحن نتطلع إلى البناء على هذا التحالف من خلال المبادرات المستقبلية مع شركاء موثوقين ومهتمين.
كما أشاد بالمشروع فهد النشوان، الأمين العام المساعد لجمعية البر الخيرية. وقال: "إن الصدقة أحد اعمدة ديننا الحنيف، وفي المناسبة المبهجة لليوم الوطني السعودي، ما من طريقة أفضل للمشاركة في هذه الاحتفالات، حيث يتم خدمة الأسر المحتاجة. واقدم شكري لمجموعة اللولو هايبر ماركت وشركة بروكتر آند جامبل على التواصل معنا بهذه الطريقة المبتكرة."
وفي الوقت نفسه، قال ضيف المناسبة يوسف الجراح: "يسعدني جدًا أن أكون هنا في هذا اليوم المميز للاحتفال باليوم الوطني الـ 93 والمشاركة مع إخواني في اللولو هايبرماركت وأرييل في كتابة أكبر رقم في العالم بالعبوات، وأهنئهم على جهودهم الجبارة وحصولهم على مركزهم في موسوعة غينيس."
وفي 19 سبتمبر، تم افتتاح العرض بحضور الإدارة التنفيذية لمجموعة اللولو بقيادة محمد، مدير اللولو في السعودية. وفريق بروكتر آند جامبل بقيادة بن معمر.
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