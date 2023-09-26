الحلواني يحرز أول ميدالية للأردن بدورة الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أحرز لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني، الثلاثاء، أولى ميداليات الأردن في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو ٢٠٢٢)
المُقامة في الصين بحصوله على برونزية منافسات وزن تحت ٦٣ كغم.
وتأهل الحلواني إلى نصف نهائي وزن تحت ٦٣ كغم بدورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو ٢٠٢٢) بعد فوزه على اللاعب اللبناني رالف حنينه، في ربع نهائي وزن تحت ٦٣ كغم ليضمن أول ميدالية للأردن في هذه النسخة.
MENAFN26092023000151011027ID1107143094
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.