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الحلواني يحرز أول ميدالية للأردن بدورة الألعاب الآسيوية

9/26/2023 5:41:29 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أحرز لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني، الثلاثاء، أولى ميداليات الأردن في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو ٢٠٢٢)
المُقامة في الصين بحصوله على برونزية منافسات وزن تحت ٦٣ كغم.


وتأهل الحلواني إلى نصف نهائي وزن تحت ٦٣ كغم بدورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو ٢٠٢٢) بعد فوزه على اللاعب اللبناني رالف حنينه، في ربع نهائي وزن تحت ٦٣ كغم ليضمن أول ميدالية للأردن في هذه النسخة.

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