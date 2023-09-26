بلاغات جديدة للشرطة عن اعتداءات جنسية على راسل براند

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت شرطة لندن، الاثنين، أنّها تلقت "عدداً من البلاغات" عن اعتداءات جنسية مُتّهم بها الممثل البريطاني راسل براند (48 سنة)، منذ أن وجّهت إليه نساء عدّة اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في تحقيق نُشر منتصف الشهر الحالي.

وأشارت الشرطة إلى أنّ هذه الاتهامات تتعلق بوقائع "غير حديثة"، لافتةً إلى أنّها تواصل تحقيقاتها ولم تعتقل أحداً حتى الساعة.

ونفى الممثل، الذي ينتهج الاستفزاز ويبدي معارضته مؤسسات السلطة في حساباته عبر مواقع التواصل التي يتابعه عبرها ملايين المستخدمين، ما كُشف في تحقيق مشترك أجرته صحيفة "ذي تايمز" والأسبوعية "صنداي تايمز" والقناة الرابعة البريطانية ونُشر في 16 سبتمبر.

واتهمته أربع نساء في التحقيق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف النفسي.

وأكّد براند أن علاقاته كانت على الدوام "بالتراضي"، حتى خلال فترة أقرّ بأن سلوكه الجنسي كان متفلتاً فيها.

وفي مقطع فيديو، نشره عبر حساباته في مواقع التواصل السبت، وصف وضعه على مر الأسبوع الفائت بـ"الصعب" و"المروع"، شاكراً محبيه على دعمهم له.

كما انتقد الحكومة البريطانية التي قال إنها طلبت من شركات التكنولوجيا الكبرى اتخاذ تدابير بحقه، منددا بـ"التواطؤ بين الدولة العميقة والشركات" وبـ"الفساد والرقابة في وسائل الإعلام".