متقاعدو الفوسفات يعتصمون من أجل التأمين الصحي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - نفذ عدد من متقاعدي
شركة مناجم الفوسفات الأردنية، اليوم الثلاثاء، اعتصاما يتعلق بملف التأمين الصحي.
وتتمثل مطالب المتقاعدين بسحب التأمين الصحي من شركة التأمين الحالية وإعادته تحت مظلة شركة الفوسفات كما كان عام 2000.
وأظهرت صور تجمع المعتصمين أمام الشركة ورفعهم شعارات مطالبة بحقوقهم.
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