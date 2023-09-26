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متقاعدو الفوسفات يعتصمون من أجل التأمين الصحي

9/26/2023 5:41:29 AM

(MENAFN- Khaberni) خبرني - نفذ عدد من متقاعدي
شركة مناجم الفوسفات الأردنية، اليوم الثلاثاء، اعتصاما يتعلق بملف التأمين الصحي.

وتتمثل مطالب المتقاعدين بسحب التأمين الصحي من شركة التأمين الحالية وإعادته تحت مظلة شركة الفوسفات كما كان عام 2000.

وأظهرت صور تجمع المعتصمين أمام الشركة ورفعهم شعارات مطالبة بحقوقهم.


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