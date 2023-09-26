«بالوما» تبيع حصتها في «الإمارات جولد» لـ «روكفاير»

أعلنت «روكفاير ريسورسز بي.إل.سي»، شركة التنقيب عن الذهب والمعادن الحيوية، والتي تمتلك شركة الإمارات جولد، الشركة المتخصصة في تكرير المعادن الثمينة بالإمارات، عن تطور كبير في هيكلة الشركة، حيث أكدت شركة بالوما بريشس دي إم سي سي، أحد المساهمين الرئيسيين في «إمارات جولد»، رسمياً بيع حصتها البالغة 400 مليون سهم بسعر 0.5 بنس للسهم. ما يعني انسحاب «بالوما بريشس» بشكل كامل من «الإمارات جولد» ببيع حصتها لشركة روكفاير ريسورسز.

ويأتي قرار بالوما في أعقاب إعلان صدر، مؤخراً، يتعلق بصفقة استحواذ مشروطة على أسهم «الإمارات جولد».



وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام «روكفاير ريسورسز» للاستحواذ على امتياز بالوما للتكرير وسك العملة بالكامل، مما يعزز مكانة «روكفاير» في صناعة المعادن الثمينة.



