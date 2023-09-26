«بالوما» تبيع حصتها في «الإمارات جولد» لـ «روكفاير»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت «روكفاير ريسورسز بي.إل.سي»، شركة التنقيب عن الذهب والمعادن الحيوية، والتي تمتلك شركة الإمارات جولد، الشركة المتخصصة في تكرير المعادن الثمينة بالإمارات، عن تطور كبير في هيكلة الشركة، حيث أكدت شركة بالوما بريشس دي إم سي سي، أحد المساهمين الرئيسيين في «إمارات جولد»، رسمياً بيع حصتها البالغة 400 مليون سهم بسعر 0.5 بنس للسهم. ما يعني انسحاب «بالوما بريشس» بشكل كامل من «الإمارات جولد» ببيع حصتها لشركة روكفاير ريسورسز.
ويأتي قرار بالوما في أعقاب إعلان صدر، مؤخراً، يتعلق بصفقة استحواذ مشروطة على أسهم «الإمارات جولد».
وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام «روكفاير ريسورسز» للاستحواذ على امتياز بالوما للتكرير وسك العملة بالكامل، مما يعزز مكانة «روكفاير» في صناعة المعادن الثمينة.
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