سيبيريا ((تخلط)) أوراق فرضيات سكنى الإنسان الأول

MENAFN - Khaberni) خبرني - أسرار مذهلة وحكايات شيقة، تختزنها سيبيريا في أعماقها، تدهشنا بها كل يوم، مع الاكتشافات العلمية الحديثة، والتي خلصت أخيراً، إلى أن المناطق الجنوبية منها، كانت مأهولة بالإنسان العاقل الأول، منذ حوالي 45 ألف عام.





وقد ثبت ذلك بشكل واضح، لفريق من علماء المناخ من اليابان والولايات المتحدة، أثناء عمليات التنقيب في محيط بحيرة بايكال، كما أشار موقع «روسيا اليوم»، نقلاً عن الخدمة الصحافية لجامعة «كانساس».

إذ قال تيد جويبل، الأستاذ بجامعة «كانساس» في لورانس الأمريكية: «أظهرت حفرياتنا بالقرب من شواطئ بحيرة بايكال، وتحليل عينات حبوب اللقاح الأحفورية، أنه منذ حوالي 40 -45 ألف عام، ساد مناخ دافئ بشكل غير عادي في المنطقة المجاورة لبحيرة بايكال. وتنتمي إلى هذا العصر البقايا التي تم اكتشافها شرقي بايكال في بلدة أوست-إيشيم. ويشير الحمض النووي الخاص بها بوضوح، إلى أنها تنتمي إلى الإنسان العاقل، وليس إلى إنسان النياندرتال».

وحسب علماء الأنثروبولوجيا، غادر أول إنسان كروماجنون أفريقيا منذ حوالي 100 - 130 ألف عام، وبعد ذلك بدأت تلك القبيلة في الانتشار بجميع أنحاء آسيا وأوروبا.

وأن مسألة متى وعلى أي طريق جرت هذه الهجرات، تسبب الآن الكثير من الجدل، وغالباً ما تعود تلك المشكلة إلى أن جزءاً كبيراً من أوروبا وسيبيريا والشرق الأقصى، كان مغطى آنذاك، كما اعتقد العلماء، بالأنهار الجليدية، التي كانت تتراجع وتتقدم بشكل دوري.