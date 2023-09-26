عيار 21 و18.. انخفاض ملموس على اسعار الذهب بالاردن اليوم الثلاثاء

MENAFN - Al Wakeel News)انخفضت اسعار الذهب بالاردن اليوم الثلاثاء 20 قرشاً ، وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 وهو الاكثر طلبا من الاردنيين عند 39 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 37.3 للشراء منهم

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 34.6 للبيع للمواطنين مقابل 31.6 للشراء منهم







