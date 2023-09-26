Tuesday, 26 September 2023 02:20 GMT

عيار 21 و18.. انخفاض ملموس على اسعار الذهب بالاردن اليوم الثلاثاء

9/26/2023 5:27:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت اسعار الذهب بالاردن اليوم الثلاثاء 20 قرشاً ، وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 وهو الاكثر طلبا من الاردنيين عند 39 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 37.3 للشراء منهم

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 34.6 للبيع للمواطنين مقابل 31.6 للشراء منهم




MENAFN26092023000208011052ID1107143005

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث