الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها أمام الدولار الأمريكي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجلت الليرة التركية اليوم الثلاثاء، أدنى مستوى لها أمام الدولار الأمريكي، حيث وصلت لأول مرة إلى 27.5 ليرة لكل دولار، بحسب ما أظهرت بيانات التداول.



وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بنسبة 0.14%، ليصل إلى 27.2176 ليرة لكل دولار مقارنة بمستوى الإغلاق السابق البالغ 27.1807 ليرة.



ويأتي ذلك بعد أن ألغى البنك المركزي التركي، يوم أمس الاثنين، الحد الأدنى للفائدة على ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر صرف الدولار.



وبهذا القرار ستتمكن البنوك من منح فائدة أقل من الفائدة الرسمية المحددة من البنك المركزي على ودائع الليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف المحولة إلى الليرة التركية، إذ كان يتم اعتماد الحد الأدنى للفائدة في الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الدولار كفائدة رسمية.



يذكر أنه عقب أزمة سعر الصرف التي شهدتها تركيا في ديسمبر الماضي دعت الحكومة للتخلي عن الودائع الدولارية، وأطلقت ودائع الليرة المؤمنة ضد سعر تقلبات سعر صرف الدولار الذي يمكن المودعين من إيداع مدخراتهم بالليرة في البنوك على أن تتولى البنوك سداد فارق سعر صرف الدولار خلال مدة الوديعة، كل 3 أو 6 أو12 شهرا.



وفي يونيو تم رفع مخصصات موازنة الإدارة الحكومية من ترليون و750 مليار ليرة إلى 1.08 مليار ليرة، بموجب مقترح الموازنة الإضافية الذي قدم إلى البرلمان بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.



وتم تخصيص 40 مليار ليرة من الموازنة الإضافية، لسداد مستحقات المودعين بسبب خلو موازنة عام 2022 من هذا البند.

RT