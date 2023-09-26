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روسيا.. إسقاط مسيرات أوكرانية وصاروخ فوق القرم

9/26/2023 5:26:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN-قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية مسيرة ثابتة الجناحين، فوق أراضي منطقة كورسك الروسية.

وأضافت الدفاع في بيان لها " تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وتابعت الدفاع الروسية "منظومات الدفاع الجوي دمرت الطائرة الأوكرانية المسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك".


وليل الاثنين/الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، غربي البلاد.

أما وزارة الدفاع الروسية فأعلنت على تلغرام تدمير 7 مسيّرات أوكرانية في منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا.

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