روسيا.. إسقاط مسيرات أوكرانية وصاروخ فوق القرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
موسكو/PNN-قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة أوكرانية مسيرة ثابتة الجناحين، فوق أراضي منطقة كورسك الروسية.
وأضافت الدفاع في بيان لها " تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وتابعت الدفاع الروسية "منظومات الدفاع الجوي دمرت الطائرة الأوكرانية المسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وليل الاثنين/الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، غربي البلاد.
أما وزارة الدفاع الروسية فأعلنت على تلغرام تدمير 7 مسيّرات أوكرانية في منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا.
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