الشرطة تقبض على 3 متهمين بسرقة 4 ملايين شيقل في أريحا

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN-قبضت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الثلاثاء، على 3 أشخاص مشتبه فيهم بسرقة مبالغ مالية وشيكات بقيمة تزيد عن 4 ملايين شيقل في مدينة أريحا.





وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن مواطناً تقدم بشكوى لدى المباحث العامة حول قيام مجهولين بسرقة الشيكات والمبالغ المالية من مركبته، حيث تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ، وبعد المتابعة الحثيثة من قبل المباحث العامة في محافظة أريحا تمكنت وخلال ساعات من القبض على المشتبه فيهم وهم من خارج المحافظة وذلك بالتعاون مع المباحث العامة في محافظة نابلس.





وأضاف ارزيقات أنه تم ضبط جزء كبير من الشيكات والمبالغ المالية بحوزة المشتبه فيهم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.