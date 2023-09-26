الشرطة تقبض على 3 متهمين بسرقة 4 ملايين شيقل في أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN-قبضت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الثلاثاء، على 3 أشخاص مشتبه فيهم بسرقة مبالغ مالية وشيكات بقيمة تزيد عن 4 ملايين شيقل في مدينة أريحا.
وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن مواطناً تقدم بشكوى لدى المباحث العامة حول قيام مجهولين بسرقة الشيكات والمبالغ المالية من مركبته، حيث تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ، وبعد المتابعة الحثيثة من قبل المباحث العامة في محافظة أريحا تمكنت وخلال ساعات من القبض على المشتبه فيهم وهم من خارج المحافظة وذلك بالتعاون مع المباحث العامة في محافظة نابلس.
وأضاف ارزيقات أنه تم ضبط جزء كبير من الشيكات والمبالغ المالية بحوزة المشتبه فيهم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.
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