يزن زيت مصمم فلسطيني يطرق أبواب العالمية...قصة نجاح ببرنامجنا الصباحي

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-
يزن زيت، مصمم أزياء فلسطيني يطرق أبواب العالمية بمعرضه في ايطاليا حاملاً رسائل قضيته الفلسطينية في طيات تصاميمه.
وقال في حديث صباحي ضمن برنامج“صباحنا غير”الذي يبث عبر تلفزيون PNN، وتقدمه الزميلة ملاك أبو حماد أنه درس التصميم في ايطاليا، ويعلم التصميم في جامعات فلسطينية بارزة كبيرزيت ودار الكلمة، بدأت موهبته منذ طفولته، فأكتشفها من خلال رسوماته ،فرغم معارضات ممن حوله لدراسته تصميم الازياء الا أن زيت قد كان مؤمناً بشغفه الذي قاده الآن ليصبح مصمم أزياء معروف.
وعمل زيت اربع عروض من الأزياء في فلسطين، مضيفاً أن ردة الفعل كانت قوية ولقي تشجيعاً كبيراً ممن حوله، لتكون نقطة تحول كبيرة في أعماله كم فذكر زيت انه لم يكن ليصل الى ما وصل اليه لولا هذا العرض، من بيت لحم، بيت جالا إلى ايطاليا.
، وأوضح أن تصميماته لمعرض ايطاليا استوحاها من شجرة الزيتون، ليضفي الطابع الفلسطيني عليها مسمياً العرض "زيت"،
في
إشارة منه لشجرة الزيتون التي تعبر عن الصمود والبقاء بطريقة جمالية، فحرص زيت إيصال الصراع الفلسطيني و الهوية الفلسطينية من خلال الفساتين التي صممها.
وأضاف أن من أكثر تصاميمه نجاحاً كان "فستان العرس"، فدمج في تفاصيل الفستان ورقة الزيتون مع خارطة فلسطين، مضيفاً أن الفستان في صورته النهائية كان يشبه النسر الذي يمثل شعاراً فلسطينياً.
وقال زيت أنه يدخل مزيجاً اوروبياً في تصاميمه داخل البلاد "فلسطين"، في محاولة لإضفاء الاختلاف عن الثقافة المتعارف عليها في التصاميم، أما تصاميمه في ايطاليا كان يعتمد فيها على توصيل رسالة وهي تسليط الضوء على القضية الفلسطينية.
وأشار زيت إلى بعض الصعوبات التي تواجه المصممين في فلسطين وأبرزها عدم الاقبال الكبير من قبل الناس لشراء تصميمات خاصة بهم بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين معبراً عن تفهمه للناس وأن يجب أن يكون هنالك اهتمام للمصممين من قبل المؤسسات والوزارات وحتى البلديات والعمل على تسليط الضوء على المواهب الفلسطينية.
وذكر صعوبة الحصول على جميع انواع الاقمشة في الاسواق المحلية مما يجعل المصمم يضطر لشرائها من الداخل المحتل، وبالتالي السعر يرتفع بسبب غلاءها مشيراً،لصعوبة التنقل بسبب الاحتلال مما يعيق الكثير من الفرص التي ممكن أن يحصل عليها المصمم .
وتحدث زيت
عبر برنامج #صباحنا_غير عن بعض المخاوف التي واجهته وهو ذاهب لمعرضه بايطاليا وأبرزها كان الاحتلال والتخوف من مصادرة التصاميم وتوقيفه على الحواجز لما تحمل هذه التصميمات من رسائل حول القضية الفلسطينية.
وعبر عن شعوره بعد بذله للجهود الكبيرة والاستنزاف الجسدي والعقلي للوصول واصفاً
اياه بالراحة والرضى الكبير عن النفس
فهذا الانجاز لم يأتي من فراغ ولا بيوم وليلة بل سبقه الكثير من التعب والعمل والمعارض حتى وصل لحلمه الكبير وهو المعرض في ايطاليا.
وأشار إلى تطلعاته المستقبلية وهي وصول تصاميمه للسجادة الحمراء وتلبيس فنانة احد تصاميمه مفضلاً أن تكون فلسطينية.
وبدوره قابل الكثير من المواهب الشابة والمميزة والتي تحمل مؤشرات نجاح عالمية ولكنها محرومة من الفرص والامكانيات بسبب الظروف التي يعاني منها ابناء شعبنا من احتلال وتدهور الاوضاع الاقتصادية وغيرها.
ووجه نصحيته للطلاب وكل من يحمل شغف اتجاه تصميم الازياء بأنه يجب استوحاء التصماميم من القضايا الانسانية والأممية لإيصالها من خلال هذا الفن العميق، محذرهم من التعاطي مع
الاراء السلبية التي ستواجههم بالتأكيد وعدم الاستسلام للعقبات.
مختتماً بطلب للبلديات ولكل مؤسسة تأتيها مشاريع فنية بتسليط الضوء على المصممين واعطائهم الفرص للكشف عن مواهبهم التي تخدم قضيتنا وتراثنا.
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