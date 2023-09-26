يزن زيت مصمم فلسطيني يطرق أبواب العالمية...قصة نجاح ببرنامجنا الصباحي

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-يزن زيت، مصمم أزياء فلسطيني يطرق أبواب العالمية بمعرضه في ايطاليا حاملاً رسائل قضيته الفلسطينية في طيات تصاميمه.

وقال في حديث صباحي ضمن برنامج“صباحنا غير”الذي يبث عبر تلفزيون PNN، وتقدمه الزميلة ملاك أبو حماد أنه درس التصميم في ايطاليا، ويعلم التصميم في جامعات فلسطينية بارزة كبيرزيت ودار الكلمة، بدأت موهبته منذ طفولته، فأكتشفها من خلال رسوماته ،فرغم معارضات ممن حوله لدراسته تصميم الازياء الا أن زيت قد كان مؤمناً بشغفه الذي قاده الآن ليصبح مصمم أزياء معروف.

وعمل زيت اربع عروض من الأزياء في فلسطين، مضيفاً أن ردة الفعل كانت قوية ولقي تشجيعاً كبيراً ممن حوله، لتكون نقطة تحول كبيرة في أعماله كم فذكر زيت انه لم يكن ليصل الى ما وصل اليه لولا هذا العرض، من بيت لحم، بيت جالا إلى ايطاليا.



، وأوضح أن تصميماته لمعرض ايطاليا استوحاها من شجرة الزيتون، ليضفي الطابع الفلسطيني عليها مسمياً العرض "زيت"،

في

إشارة منه لشجرة الزيتون التي تعبر عن الصمود والبقاء بطريقة جمالية، فحرص زيت إيصال الصراع الفلسطيني و الهوية الفلسطينية من خلال الفساتين التي صممها.



وأضاف أن من أكثر تصاميمه نجاحاً كان "فستان العرس"، فدمج في تفاصيل الفستان ورقة الزيتون مع خارطة فلسطين، مضيفاً أن الفستان في صورته النهائية كان يشبه النسر الذي يمثل شعاراً فلسطينياً.



وقال زيت أنه يدخل مزيجاً اوروبياً في تصاميمه داخل البلاد "فلسطين"، في محاولة لإضفاء الاختلاف عن الثقافة المتعارف عليها في التصاميم، أما تصاميمه في ايطاليا كان يعتمد فيها على توصيل رسالة وهي تسليط الضوء على القضية الفلسطينية.

وأشار زيت إلى بعض الصعوبات التي تواجه المصممين في فلسطين وأبرزها عدم الاقبال الكبير من قبل الناس لشراء تصميمات خاصة بهم بسبب الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين معبراً عن تفهمه للناس وأن يجب أن يكون هنالك اهتمام للمصممين من قبل المؤسسات والوزارات وحتى البلديات والعمل على تسليط الضوء على المواهب الفلسطينية.

وذكر صعوبة الحصول على جميع انواع الاقمشة في الاسواق المحلية مما يجعل المصمم يضطر لشرائها من الداخل المحتل، وبالتالي السعر يرتفع بسبب غلاءها مشيراً،لصعوبة التنقل بسبب الاحتلال مما يعيق الكثير من الفرص التي ممكن أن يحصل عليها المصمم .

وتحدث زيت

عبر برنامج #صباحنا_غير عن بعض المخاوف التي واجهته وهو ذاهب لمعرضه بايطاليا وأبرزها كان الاحتلال والتخوف من مصادرة التصاميم وتوقيفه على الحواجز لما تحمل هذه التصميمات من رسائل حول القضية الفلسطينية.

وعبر عن شعوره بعد بذله للجهود الكبيرة والاستنزاف الجسدي والعقلي للوصول واصفاً

اياه بالراحة والرضى الكبير عن النفس

فهذا الانجاز لم يأتي من فراغ ولا بيوم وليلة بل سبقه الكثير من التعب والعمل والمعارض حتى وصل لحلمه الكبير وهو المعرض في ايطاليا.

وأشار إلى تطلعاته المستقبلية وهي وصول تصاميمه للسجادة الحمراء وتلبيس فنانة احد تصاميمه مفضلاً أن تكون فلسطينية.

وبدوره قابل الكثير من المواهب الشابة والمميزة والتي تحمل مؤشرات نجاح عالمية ولكنها محرومة من الفرص والامكانيات بسبب الظروف التي يعاني منها ابناء شعبنا من احتلال وتدهور الاوضاع الاقتصادية وغيرها.

ووجه نصحيته للطلاب وكل من يحمل شغف اتجاه تصميم الازياء بأنه يجب استوحاء التصماميم من القضايا الانسانية والأممية لإيصالها من خلال هذا الفن العميق، محذرهم من التعاطي مع

الاراء السلبية التي ستواجههم بالتأكيد وعدم الاستسلام للعقبات.

مختتماً بطلب للبلديات ولكل مؤسسة تأتيها مشاريع فنية بتسليط الضوء على المصممين واعطائهم الفرص للكشف عن مواهبهم التي تخدم قضيتنا وتراثنا.