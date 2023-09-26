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اسعار صرف العملات مقابل الشيكل

9/26/2023 5:26:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الثلاثاء، حسب سلطة النقد على النحو الآتي:




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