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مشاركة رسمية عراقية في معرض عمان الدولي للكتاب 2023

9/26/2023 5:26:30 AM
(MENAFN- Amman Net) تشارك وزارة الثقافة والسياحة والآثار في الجمهورية العراقية الشقيقة في معرض عمان الدولي للكتاب 2023، الذي يواصل فعالياته لليوم الخامس على التوالي بقاعة معرض عمان للسيارات- طريق المطار، بجناح خاص بالوزارة وذلك لأول مرة.
وقال وكيل وزارة الثقافة والاثار العراقية، قاسم السوداني في تصريح صحفي اليوم، إن العراق ممثلا برئيس الوزراء يهتم بتوطيد العلاقات الثنائية مع الأردن الشقيق، ومع الأشقاء الأردنيين على كافة الاصعدة، ومنها الصعيد الثقافي، وكذلك الامر بالنسبة الى وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور احمد فكاك البدراني..
وأضاف ان هذا الاهتمام تجلى بمشاركة وفد رسمي رفيع المستوى لحضور حفل افتتاح معرض عمان الدولي للكتاب، والمشاركة في فعاليات هذا المعرض المهم، برئاسة وكيل الوزارة قاسم السوداني، وعضوية مدير عام الثقافة الكردية اوات حسن امين.
وأشار السوداني إلى ان الجناح العراقي يضم عددا من الإصدارات، وفهناك (1000)عنوان، و (4000) كتاب من هذه العناوين، مضيفا ان هذه المشاركة هي الاولى رسميا لوزارة الثقافة والسياحة والآثار في معرض عمان الدولي للكتاب، اذ كانت هناك مشاركات لدور النشر العراقية التي تعنى بصناع الكتاب ونشره، وان الاقبال على الكتاب العراقي الجيد..
وأوضح ان الكتب في الجناح العراقي توزعت على المؤسسات العراقية والدوائر التابعة لوزارة الثقافة، مثل دار المأمون واصدارتها ومنشوراتها وهي من الدوائر العريقة جدا في العراق، وايضا دائرة الشؤون الثقافية التي تعنى بالنشر وصناعة الكتاب وهي من الدوائر المهمة في العراق ذات التاريخ العريق، ولديها الكثير من المطبوعات والمنشورات.
وولفت السوداني الى ان الوزارة حاولت ان تنوع من مشاركتها حيث وجهت دار ثقافة الاطفال للمشاركة بالمعرض المهم من خلال مطبوعات الاطفال التي تصدر عن هذه الدار، وشمل التنوع أيضا دار شؤون الثقافة الكردية حيث هناك 285 عنوان من اصداراتها.
واعرب عن امله في أن يحقق معرض عمان الدولي للكتاب الذي يقيمه اتحاد الناشرين الاردنيين النجاح هذا العام، وان يتطور عاما بعد عام، وان تكون وزارة الثفافة العراقية مشاركة فاعلة وايجابية، وتحقق اهدافها.
وبين السوداني اهتمام الحكومة العراقية بالثقافة والادب خصوصا ان العراق تعرض في السنوات الأخيرة الى هجمات شرسة ومحتوى هابط، وهو بحاجة الى ثقافة عابرة الحدود تبني الانسان من جديد لمتطلبات ومعطيات الواقع العراقي الجديد، مبينا ان هناك اهتمام بالشأن الثقافي على صعيد نشر الفكر، وعلى صعيد التراثي، والتربوي من اعلى المستويات في الحكومة العراقية.
يشار إلى أن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب مستمرة حتى السبت المقبل.

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