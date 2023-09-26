مشاركة رسمية عراقية في معرض عمان الدولي للكتاب 2023

(MENAFN
- Amman Net) تشارك وزارة الثقافة والسياحة والآثار في الجمهورية العراقية الشقيقة في معرض عمان الدولي للكتاب 2023، الذي يواصل فعالياته لليوم الخامس على التوالي بقاعة معرض عمان للسيارات- طريق المطار، بجناح خاص بالوزارة وذلك لأول مرة.
وقال وكيل وزارة الثقافة والاثار العراقية، قاسم السوداني في تصريح صحفي اليوم، إن العراق ممثلا برئيس الوزراء يهتم بتوطيد العلاقات الثنائية مع الأردن الشقيق، ومع الأشقاء الأردنيين على كافة الاصعدة، ومنها الصعيد الثقافي، وكذلك الامر بالنسبة الى وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور احمد فكاك البدراني..
وأضاف ان هذا الاهتمام تجلى بمشاركة وفد رسمي رفيع المستوى لحضور حفل افتتاح معرض عمان الدولي للكتاب، والمشاركة في فعاليات هذا المعرض المهم، برئاسة وكيل الوزارة قاسم السوداني، وعضوية مدير عام الثقافة الكردية اوات حسن امين.
وأشار السوداني إلى ان الجناح العراقي يضم عددا من الإصدارات، وفهناك (1000)عنوان، و (4000) كتاب من هذه العناوين، مضيفا ان هذه المشاركة هي الاولى رسميا لوزارة الثقافة والسياحة والآثار في معرض عمان الدولي للكتاب، اذ كانت هناك مشاركات لدور النشر العراقية التي تعنى بصناع الكتاب ونشره، وان الاقبال على الكتاب العراقي الجيد..
وأوضح ان الكتب في الجناح العراقي توزعت على المؤسسات العراقية والدوائر التابعة لوزارة الثقافة، مثل دار المأمون واصدارتها ومنشوراتها وهي من الدوائر العريقة جدا في العراق، وايضا دائرة الشؤون الثقافية التي تعنى بالنشر وصناعة الكتاب وهي من الدوائر المهمة في العراق ذات التاريخ العريق، ولديها الكثير من المطبوعات والمنشورات.
وولفت السوداني الى ان الوزارة حاولت ان تنوع من مشاركتها حيث وجهت دار ثقافة الاطفال للمشاركة بالمعرض المهم من خلال مطبوعات الاطفال التي تصدر عن هذه الدار، وشمل التنوع أيضا دار شؤون الثقافة الكردية حيث هناك 285 عنوان من اصداراتها.
واعرب عن امله في أن يحقق معرض عمان الدولي للكتاب الذي يقيمه اتحاد الناشرين الاردنيين النجاح هذا العام، وان يتطور عاما بعد عام، وان تكون وزارة الثفافة العراقية مشاركة فاعلة وايجابية، وتحقق اهدافها.
وبين السوداني اهتمام الحكومة العراقية بالثقافة والادب خصوصا ان العراق تعرض في السنوات الأخيرة الى هجمات شرسة ومحتوى هابط، وهو بحاجة الى ثقافة عابرة الحدود تبني الانسان من جديد لمتطلبات ومعطيات الواقع العراقي الجديد، مبينا ان هناك اهتمام بالشأن الثقافي على صعيد نشر الفكر، وعلى صعيد التراثي، والتربوي من اعلى المستويات في الحكومة العراقية.
يشار إلى أن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب مستمرة حتى السبت المقبل.
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