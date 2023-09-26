MENAFN - Amman Net)الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول يؤكد أن مطاعيم برنامج التطعيم الوطني آمنة وليست جديدة وتُفحص في مؤسسة الغذاء والدواءمدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب، يرجح إعلان نتائج القبول الموحد الأسبوع المقبل "على أبعد تقدير".إصابة 5 أشخاص بجروح متوسطة بحادث تصادم 3 مركبات على طريق إربد عمان مساء أمسانخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي 20 قرشا ليصل سعر الغرام من عيار 21 إلى 39 دينارا لغايات الشراء.مستوطنون، يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.الولايات المتحدة تقول إنها رفضت طلبا لوزير الخارجية الإيراني لزيارة واشنطن الأسبوع الماضي، وتشير إلى هواجس متّصلة بسجل إيران.تكون الأجواء خريفية معتدلة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 5 إصابات بحادث تصادم 3 مركبات على طريق إربد عمان 09/26/2023 - 11:01 عمان ن

أصيب 5 أشخاص بجروح متوسطة بحادث تصادم 3 مركبات على طريق إربد عمان الاثنين، وفق ما أفادت به إدارة الدوريات الخارجية.

وقالت عبر إذاعة الأمن العام الاثنين، الحادث أدى إلى تدهور مركبة وانقلابها، مشيرا إلى أنه تم نقل الإصابات إلى مستشفى جرش الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

وشددت "الدوريات الخارجية" على السائقين بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية ، والسلامة العامة تحسبا من وقوع حوادث السير.

أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad