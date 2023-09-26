5 إصابات بحادث تصادم 3 مركبات على طريق إربد عمان

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- Amman Net)
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إصابة 5 أشخاص بجروح متوسطة بحادث تصادم 3 مركبات على طريق إربد عمان مساء أمس
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تكون الأجواء خريفية معتدلة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 5 إصابات بحادث تصادم 3 مركبات على طريق إربد عمان 09/26/2023 - 11:01 عمان ن
أصيب 5 أشخاص بجروح متوسطة بحادث تصادم 3 مركبات على طريق إربد عمان الاثنين، وفق ما أفادت به إدارة الدوريات الخارجية.
وقالت عبر إذاعة الأمن العام الاثنين، الحادث أدى إلى تدهور مركبة وانقلابها، مشيرا إلى أنه تم نقل الإصابات إلى مستشفى جرش الحكومي لتلقي العلاج اللازم.
وشددت "الدوريات الخارجية" على السائقين بضرورة الالتزام بالقواعد المرورية ، والسلامة العامة تحسبا من وقوع حوادث السير.
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