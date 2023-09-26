الملكة رانيا لـ الأميرتين: كل يوم وانتو على قلبي أغلى وأغلى

الملكة رانيا لـ الأميرتين: كل يوم وانتو على قلبي أغلى وأغلى
التاريخ
9/26/2023 5:26:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، بعيد ميلاد ابنتيها الأميرتين سلمى وإيمان .
وقالت في تعليقها على الصورة نشرتها عبر انستغرام، "يا قلب ماما، كل عام وانتو بخير وكل يوم وانتو على قلبي أغلى وأغلى".
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