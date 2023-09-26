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الملكة رانيا لـ الأميرتين: كل يوم وانتو على قلبي أغلى وأغلى

9/26/2023 5:26:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، بعيد ميلاد ابنتيها الأميرتين سلمى وإيمان .


وقالت في تعليقها على الصورة نشرتها عبر انستغرام، "يا قلب ماما، كل عام وانتو بخير وكل يوم وانتو على قلبي أغلى وأغلى".

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