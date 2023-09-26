ولي العهد لـ الأميرة سلمى: الأخت الحنونة نعمة من الله

ولي العهد لـ الأميرة سلمى: الأخت الحنونة نعمة من الله
التاريخ
9/26/2023 5:26:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - هنأ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الأميرة سلمى بمناسبة عيد ميلادها اليوم الثلاثاء.
وقال سموه، في صورة عبر انستغرام، "الأخت الحنونة نعمة من الله... كل عام وأنتِ بخير سلمى Happy Birthday Salma".
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