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ولي العهد لـ الأميرة سلمى: الأخت الحنونة نعمة من الله

9/26/2023 5:26:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الأميرة سلمى بمناسبة عيد ميلادها اليوم الثلاثاء.


وقال سموه، في صورة عبر انستغرام، "الأخت الحنونة نعمة من الله... كل عام وأنتِ بخير سلمى Happy Birthday Salma".


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