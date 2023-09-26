انخفاض دينارين على ليرة الذهب الانجليزية محلياً اليوم وهذا سعر البيع !

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
انخفص سعر ليرة الذهب الانجليزية من عيار 21 بالاردن اليوم الثلاثاء بمقدار دينارين ، حيث بلغ سعر البيع عند 317 ديناراً وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
واشار ديب لـ "الوكيل الإخباري" ان سعر الليرة الرشادي انخفض بشكل طفيف اليوم حيث بلغ 278 ديناراً للبيع للمواطنين .
ووصلت الاونصة اليوم لـ ١٩١١ دولارا في التداولات العالمية
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