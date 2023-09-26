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انخفاض دينارين على ليرة الذهب الانجليزية محلياً اليوم وهذا سعر البيع !

9/26/2023 5:26:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفص سعر ليرة الذهب الانجليزية من عيار 21 بالاردن اليوم الثلاثاء بمقدار دينارين ، حيث بلغ سعر البيع عند 317 ديناراً وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

واشار ديب لـ "الوكيل الإخباري" ان سعر الليرة الرشادي انخفض بشكل طفيف اليوم حيث بلغ 278 ديناراً للبيع للمواطنين .

ووصلت الاونصة اليوم لـ ١٩١١ دولارا في التداولات العالمية

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