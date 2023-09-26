الديوان الملكي يهنئ الأميرة سلمى

الديوان الملكي يهنئ الأميرة سلمى
التاريخ
9/26/2023 5:26:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - هنأ الديوان الملكي الهاشمي، الأميرة سلمى بمناسبة عيد ميلادها .
ونشر الديوان عبر حسابه الرسمي في“إنستغرام”، صورة تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو الأميرة سلمى.
وعلق الديوان“كل عام وسمو الأميرة سلمى بألف خير.. عام جميل مليء بالسعادة نتمناه لها”.
MENAFN26092023000208011052ID1107142987
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.