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الديوان الملكي يهنئ الأميرة سلمى

9/26/2023 5:26:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ الديوان الملكي الهاشمي، الأميرة سلمى بمناسبة عيد ميلادها .


ونشر الديوان عبر حسابه الرسمي في“إنستغرام”، صورة تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو الأميرة سلمى.


وعلق الديوان“كل عام وسمو الأميرة سلمى بألف خير.. عام جميل مليء بالسعادة نتمناه لها”.


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